Vacunación en adolescentes registra sólo 45% de avance

Respecto a la vacunación contra COVID-19, en el grupo de población entre 15 y 17 años de edad sin comorbilidades, a través de la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ) se informó que los padres de familia o tutores no están llevando a los menores de edad a ser inoculados, por lo que se hizo un llamado a asistir a los centros de vacunación.

La titular de la SESEQ, Martina Pérez Rendón compartió que el avance de vacunación en este grupo etario alcanza el 45 por ciento, a pesar de representar actualmente las personas de mayor riesgo en la pandemia.

“La sociedad, hay muchas voces pidiendo la vacunación, pues de 15 a 17 años que es responsabilidad de un tutor o de los padres, pero no hay una respuesta de los padres, no los están llevando, los tienen que llevar, tienen que ir con sus padres o el responsable y no están acudiendo”.

Martina Pérez Rendón recordó que la apertura de la vacuna contra el nuevo virus respiratorio es una política del gobierno federal que actualmente solo alcanza a personas de 15 años en delante de manera general y de 12 a 14 años solo con comorbilidades.

La funcionaria estatal precisó que sí se ha hecho la petición al gobierno federal para que la vacuna se abra a menores de edad de 5 a 11 años, sin embargo aún es un tema pendiente.

“Si bien los menores de 18 años es de los grupos menos afectados por covid o que pudieran tener complicaciones pues ese grupo en particular se ha identificado que tiene un mayor riesgo por eso se aperturó la vacuna y no se ha tenido la respuesta esperada, y no solo en Querétaro sino como país no ha hablado la respuesta”.

Martina Pérez Rendón añadió que la responsabilidad de la salud de los hijos son los padres mismos, por ello no se puede hablar de una falta de compromiso, pues en ellos está la decisión.

