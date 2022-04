Familias queretanas conmemoran el Domingo de Ramos

Por Daniela Montes de Oca

Noticias

Decenas de feligreses conmemoraron este Domingo de Ramos, esperando que fueran bendecidos por los sacerdotes, eran familias enteras las que vendían las palmas de todos los tamaños y formas, algunos de los comerciantes comentaron que las ventas estaban mas o menos, aun así continuaban anudando y diseñando los ramos. Los niños resaltaron en este día, donde ya fuera vendiendo o comprando, llevaban sus ramos en las manos.

Afuera de Catedral se encontraban cuatro niños, todos con bolsas y cubetas con muchas palmas, les pregunté ¿vienen juntos? -No, me contestaron. ¿cómo van las ventas? -pues mas o menos. Mientras estaba la Santa Eucaristía, los niños platicaban, sobre las ventas, reían y se asomaban a la iglesia, jugaban, luego uno dijo -no, yo ya me voy para vender más, entre ellos se recomendaron iglesias, un momento después el niño que se había ido ya estaba vendiendo, así que los otros siguieron su ejemplo y empezaron a ofrecer.

Familias completas compraron sus palmas, se los daban a los niños quienes con alegría los llevaban, al paso del Obispo Fidencio López Plaza, esta imagen les dio ternura y se quedó platicando un momento con esta familia felicitando por la enseñanza de la palabra del señor hacia los más pequeños.

Dentro de la Iglesia, una niña le reclamaba a su madre porque solo su hermano tenía la palma, entonces la mamá le dio dinero y le dijo que saliera a comprar uno, la pequeña llegó feliz con su ramo, el cual agitaba y subía cuando la situación lo demandaba.

Las realidades de los niños eran diferentes, pero sin entenderlo todos disfrutaron de este día, ya fuera jugando fuera de la iglesia haciendo amigos durante la venta, o llevando su ramo para que se lo bendijeran.

Eran familias enteras las que estaban vendiendo sus ramos por las calles, plazas y jardines del Centro Histórico, caminar por ahí era ver los adornos de palmas en las entradas de los templos, escuchar las campanas y ver a los creyentes con sus ramos en las manos.

Niños vendían sus palmas a las afueras de los templos, entre ellos se recomendaban iglesias.

Otros niños les pedían a sus padres que les compraran sus ramos.