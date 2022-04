Policía abre investigación contra Cristiano Ronaldo por agresión a un niño

Cristiano Ronaldo se ha convertido en tendencia una vez más, pero en esta ocasión por su comportamiento después del encuentro que tuvo su equipo, Manchester United contra el Everton, pues después de la derrota y al dirigirse a los vestidores, el delantero le arrebató y tiró el teléfono a un aficionado.

Aunque el portugués se disculpó en redes sociales por su conducta e invitó al aficionado a un partido, la policía ya se encuentra investigando los hechos para ver si se pueden presentar cargos.

“Nunca es fácil lidiar con las emociones en momentos difíciles como el que enfrentamos. Sin embargo, siempre tenemos que ser respetuosos, pacientes y dar el ejemplo a todos los jóvenes que aman el juego bonito. Me gustaría disculparme por mi arrebato y, si es posible, me gustaría invitar a este seguidor a ver un partido en Old Trafford como muestra de juego limpio y deportividad.” Se lee en sus redes sociales

Y es que la madre del afectado, lo acusó de haber lesionado a su hijo, quien también mencionó que el joven es autista.

Al enterarse de esto, el Manchester United también abrió una investigación sobre lo acontecido. Sin embargo, la policía ha pedido a personas que tengan videos desde otros ángulos, los puedan compartir para esclarecer los hechos y comentaron que se encuentran trabajando en conjunto con ambos equipos.

Por su parte, la madre del menor compartió lo que había pasado y relató que más allá de pedirle una foto, su intención solo era grabar a los jugadores, tal cual lo haciendo los demás aficionados, por lo mismo, lamentó el comportamiento de Ronaldo.