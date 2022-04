Andrés García lima asperezas con su hijo

Agencia México

Don Andrés García aclaró la situación de salud y personal que vive desde el pasado fin de semana, luego de que se publicaran algunas imágenes donde se le veía en una cama de hospital.

Negando que el escenario fuera tan grave como se manejó en algunos medios de comunicación, el longevo actor comentó: “Yo de verme ahí también me preocupé, pero fue una baja de hemoglobina, que de por sí la tengo baja, por un problema que tuve hace 30 años, hemoglobina en lugar de 14 con 7 u 8, como a la mitad de hemoglobina, es una reacción de la columna vertebral”.

Asimismo, durante la charla que sostuvo con los conductores del programa Ventaneando, García manifestó estar bien de salud. “Me siento mejor […] no había estado comiendo bien, pero la circulación ya la empecé a sentir mejor, porque también no te deja dormir bien cuando tienes mucha debilidad con la hemoglobina, no duermes”.

Sobre el reencuentro con su hijo Leonardo, con quien compartió un video en redes sociales tras abandonar el hospital, el artista contó: “Estoy muy a gusto, me está cuidando mucho, sobre todo platicamos, conversamos, cosa que antes no hablábamos. Nos veíamos eventualmente, pero no conversábamos mucho, como que estábamos resentidos el uno con el otro, pero ya no, ya nos llevamos de maravilla”.

Las diferencias entre padre e hijo se hicieron más fuertes cuando Don Andrés sufrió un accidente automovilístico, escenario que llevó a Leonardo a declarar que su padre solo necesitaba una cirugía de columna para recuperarse y que contaba con el apoyo tanto de sus hermanos como de él, hecho que enfureció al artista de 80 años y lo llevó a desmentir esta información declarando que el único que estuvo con él durante su recuperación fue Andrés López Portillo, hijo biológico de su pareja Margarita.

Tras varios meses de dimes y diretes, sobre todo de don Andrés, quien durante un tiempo afirmó que sus descendientes no formaban parte de su testamento, todo indica que las cosas se han solucionado totalmente y ahora la relación es cordial entre ellos.