¡Explota José Manuel Figueroa!

Agencia México

El cantante José Manuel Figueroa no dudó en externar su enojo por el reciente busto que se desveló en Taxco, Guerrero, en honor a su padre, Joan Sebastian, el pasado 8 de abril.

“Yo creo que le iba a dar mucho gusto el homenaje que le hicieron a Don Pedro Rivera, le hubiera dado gusto, se agradece al final de cuentas el gesto, gracias de verdad, yo creo que lo organizaron pésimo, fatal”, dijo en primera instancia el artista.

De la misma manera, el hermano de Julián Figueroa manifestó en entrevista para el programa Despierta América, su deseo de poder recuperar el busto que robaron de su padre hace algunos años.

“Es un callejón donde está, había un busto de bronce, se lo robaron hace 12 años, desde que murió mi padre lo he estado buscando, por un lado, por otro, pero desgraciadamente hay mucha grilla y mucha gente que da en contra, y muchos familiares también, hay que ser franco y muy derecho”, declaró.

Asimismo, se dijo dispuesto a donar las esculturas que él ha hecho en memoria del ‘Rey del Jaripeo’. “Volver a donar un busto al que le dediqué mis pesitos, mi trabajo, pero sí, por supuesto, si lo pueden llegar a cambiar a un lugar más céntrico, que no esté tan al fondo del callejón, yo con mucho gusto les dono los tres si quieren”, detalló.

Por otra parte, Figueroa se pronunció con respecto a la polémica que viven Gussy Lau y Angela Aguilar, tras confirmarse su relación sentimental, sobre todo porque el compositor le lleva 15 años de edad a la cantante.

“Eres el único compositor que envidio actualmente, eres un gran compositor, y esto te debe de servir hermano para que compongas canciones mejores, mucho mejores, te quiero, te mando un abrazo”, dijo José Manuel.

Y por si esto fuera poco, el hijo de Joan Sebastian confesó tener conocimiento de este romance mucho antes de que se suscitara todo el escándalo entre los artistas. “Ojalá triunfe el amor, al final de cuentas, esa es la realidad, a mi me encantaba, se me hacía una pareja diferente. Yo ya sabía, ya me había enterado, entre compositores somos muy chismosos”.

Finalmente, el intérprete no descartó la oportunidad de colaborar con la hija de Pepe Aguilar. “Yo creo que el día que ella se enamore perdidamente y le rompan el corazón va a cantar espectacular, va a cantar hermoso, va a cantar divino esa mujer, ¿ya es mujer o todavía es menor de edad?, esa mujer va a cantar hermoso, cuando esa mujer

aprenda a cantar del dolor, uff, ojalá algún día pueda yo producir algo con ella, sería fenomenal”.