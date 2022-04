Madre de Christian Nodal cuenta milagro

Agencia México

Silvia Cristina Nodal, madre de Christian Nodal, pasó de vivir una de las experiencias más amargas de su vida a la más dulce, pues a escasas semanas de ser diagnosticada con un tumor maligno, ahora ha sido informada de que éste prácticamente desapareció de su cuerpo.

Desde la cama del hospital, Cristy Nodal publicó en Instagram la situación que estaba viviendo luego de enterarse que, en el estudio previo a su operación de cáncer de colon, los médicos descubrieron que su organismo estaba limpio.

“Gracias Dios por esta oportunidad de vida! ¡Sé que están muchas personas orando por mi salud, lo cual agradezco de corazón! Tenía un mes sin poder comer, no tenía fuerza y todo iba mal cada vez. Me han hecho infinidad de estudios, pero ayer recibimos la noticia de que tenía un tumor maligno en el colon y tenían que operarlo de inmediato”, relató la mamá del intérprete mexicano.

Reiterando que nunca perdió la fe, Cristy agradeció a Dios, a los médicos, a su familia y a las personas que la tuvieron en sus oraciones, pues con esta prueba de vida descubrió que los milagros existen.

“Jamás perdí la fe. Antes de hacerme el último examen miraron que por gracia de Dios al revisar nuevamente mi colon estaba en perfectas condiciones dejando a los doctores atónitos. Un caso entre mil, eso dijeron. Los milagros existen. Gracias infinitas por cada una de sus oraciones a mi familia y mis padres que no me sueltan de su mano”, señaló la madre de Nodal.

Debido a que el caso comenzó a hacerse mediático, Cristy retomó su cuenta de Instagram para enviar un mensaje a los medios de comunicación.

“Quiero aclarar que no es la primera vez que lucho con esta enfermedad. (Cáncer) en 2018 tuve mi primera batalla contra esta enfermedad. Las personas que de años me siguen y mis amigos más

allegados y mi familia saben cuántos procesos pasé y todo lo que luché por estar bien. Hace tres años empecé a batallar con el estómago, donde creíamos que el problema era mi vesícula y unas hernias, las cuales me sometí a cirugía […] esto fue en 2021, pero mi problema en el estómago siguió”, relató.

“Ahora este mes de febrero 2022 empecé a no tolerar la comida, ya en marzo 2022 empecé a decaer horrible, llegué al grado de no comer absolutamente nada, todo lo vomitaba y empecé a desnutrirme con anemia, me hicieron una cantidad de estudios, donde el diagnóstico nos llevó a que era que tenía un tumor en el colon”, añadió