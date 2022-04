Michelle Renaud quiere ser cantante

La actriz Michelle Renaud está viviendo una de las mejores etapas en el aspecto profesional, pues además de protagonizar la telenovela La Herencia, también interpreta la canción que se escucha al final del melodrama.

Después de recibir esta gran oportunidad, es que Michelle sueña con realizar una carrera como cantante, por lo que no descarta dedicarse a ese ramo de la industria artística.

“¡Claro!, sería mi sueño, obviamente la gente siempre va a saber mi rango de voz, mi color de voz y todo, no haría estas carreras donde engaño a la gente”, dijo Renaud en entrevista para el programa Hoy.

“Si de pronto se diera ese camino lo agarro, me encantaría, pero por lo pronto estoy de actriz, feliz, disfrutando de esta canción Regálame un instante, que digo ‘¡ay, Dios mío, mi primer canción!’”, añadió.

Asimismo, la ex de Danilo Carrera confesó que su más grande deseo es subirse a una tarima y ofrecer un gran concierto.

“Me encanta que me hayan dejado cantar el tema de salida, porque la gente que me ha seguido, mi familia, la gente que me conoce, sabe que es el sueño más grande que yo tengo, que siempre dije ‘ok, voy a hacer las paces, porque mi talento está en otro lado, pero no voy a abandonar mi sueño’. Yo cuando cierro los ojos, sueño que estoy en un auditorio lleno, cantando, cada vez que veo gente cantando digo ¡wow!, cuando vimos a Angela (Aguilar), yo decía ¡wow!, imagínate tener su voz”, manifestó.

Cambiando radicalmente de tema, la artista también decidió aclarar que en este momento no tiene pareja, a pesar de ser relacionada sentimentalmente con Matías Novoa.

“A nosotros ya nos habían sacado chismes, justamente porque ya había rumores de que íbamos a trabajar juntos, yo no sé, los rumores los convirtieron en otra cosa, pero ahorita estoy en una etapa de mi vida donde estoy soltera, feliz, no busco pareja, es la primera vez en vida que no busco pareja”, subrayó.