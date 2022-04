Reformas al Código Penal no son inconstitucionales M. Pozo

Por Sergio Hernández

Noticias

Las reformas al Código Penal y de seguridad pública, no tienen vicios de inconstitucionalidad, aseguró el diputdao presidente de la comisión de Puntos Consitucionales, Manuel Pozo.

“Mi comentario generalizado sobre el paquete de reformas que fue aprobado en materia de seguridad e impartición de justicia, tienen integralidad, tienen que ver con una propuesta del ejecutivo para fortalecer la justica cívica, para atender lo que hoy es un reclamo generalizado de la sociedad en cuánto a la justicia, el derecho a exceso a la justicia. Se reformaron distintos tipos penales, nosotros los estudiamos a partir de la propuesta, por supuesto escuchamos, no solo escuchamos, sino atendimos un par de entrevistas de compañeras que les preocupaba la interpretación o la aplicación de uno de los artículos, del 159 del código penal, no advertimos en la redacción del mismo un riesgo al ejercicio periodístico, pero por supuesto somos respetuosos también de las opiniones”.

Nosotros, dijo, revisamos el artículo 159, de las cuatro fracciones, varias de esas hipótesis ya estaban previstas en el código penal, se integraron en un solo artículo, se entro a un análisis, a una profundidad en el tema de violación a temas tecnológicos, desde el hackeo de servidores, de fuentes de información, de aplicaciones, gente que estaba ingresando a tu cuenta de Facebook, de WhatsApp, haciéndose pasar por ti, cosas evidentemente que podían derivar una conducta más grave.

-¿El artículo 70 del código penal, revive la “ley garrote”?

-No advierto un riesgo en lo particular, por supuesto siempre será motivo de interpretación del análisis del contexto que uno pueda tener, en lo particular en mi carácter de diputado, revisamos el articulado y no advertimos, sin embargo, siempre estaremos al pendiente de las opiniones, y que, en su momento, como toda norma está planteada y que tendrá la posibilidad de ser evolucionada, es decir, de ser modificada en el tiempo también.

Yo te comentaría, agregó, hay una gran parte de las atribuciones el policía ya lo venia ejerciendo, venia haciendo un trabajo de conciliación, de proximidad, sin embargo, no estaba establecido en la ley el concepto y las funciones de un policía de proximidad, cuando hablo de que se va a fortalecer la justicia cívica, no es de que el policía la va a impartir, el policía va a tener la posibilidad de acercar atendiendo a su capacitación, del establecimiento claro de cuales son infraccione y cuales son delitos, canalizar, ya sea a la fiscalía si hay un tipo penal, al juez cívico en caso de que haya una falla administrativa o bien, él si tiene la posibilidad de buscar algún medio alternativo de solución, es decir, la conciliación.

“Hoy, si tu le preguntas que es lo que le preocupa más a la gente, y son mas las faltas administrativas que incluso los delitos, es decir: va mi hija a la tienda y hay una bola de borrachos, le faltan el respeto…”, no cae en un supuesto de delito, sino es de una falta administrativa, y lo que ellos quieren es algo ágil eficiente, la apuesta en esta modificación, o en esta serie de modificaciones es precisamente que puedan tener justicia pronta y expedita”

-¿No ve por ningún visto de inconstitucionalidad?

-En un análisis que nosotros hicimos, no. Lo revisamos, no solo un servidor, al interior del grupo de Querétaro Independiente, tuvimos varias sesiones para analizarlo, no advertimos riesgos de alguna inconstitucionalidad, pero por supuesto siempre estaremos atentos a los comentarios externos.