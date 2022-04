¡Se capacita como partera!

Agencia México

Hace un par de días Evaluna Montaner y Camilo compartieron con sus seguidores la felicidad y emoción que sentían con el nacimiento de su hija Índigo.

La pareja reveló que la niña llegó a este mundo de forma natural y tradicional en casa, con un parto bajo el agua, pero ahora ha trascendido que lo hizo con la ayuda de una partera y de Marlene Rodríguez, madre de la cantante, quien tomó cursos para ayudar a su hija en este maravilloso proceso.

“Me capacité como doula, tomé todo el curso… Me capacité justamente porque quería saber a profundidad lo que eso significaba y la verdad es que una cosa me fue llevando a la otra y la verdad es que lo disfruté un montón porque siento que es perfecto volver a la época de las comadronas”, confesó la esposa de Ricardo Montaner en entrevista para People en Español.

Sin embargo, hasta ahora se desconoce el grado de participación de la madre de la menor de los Montaner, pues antes de la llegada de Índigo, manifestó que no se consideraba totalmente preparada para estar a cargo del parto. “No me capacité porque voy a ser la doula de mi hija, porque me da mucho nervio. Pero amo eso”, explicó.

Antes de la llegada de Índigo, Rodríguez sorprendió al escribir un libro titulado “Evaluna creciente”, considerado una especie de guía para las mujeres que estaban a punto de ser madres.

“Desde hace varios años empecé a escribir lo que pensé podía acompañar a Eva en su andar como esposa y mamá, en Evaluna nueva preparando su casita, las tradiciones, su esposito. La preparación de su cuerpo para que Dios teja a su bebecito en ella, el acompañamiento durante la panza”, dijo en Instagram en aquella ocasión.