Colapsa drenaje en Prol. Pino Suárez

Vecinos de Ejido Modelo y Hacienda La Gloria se encharcan agua negras

Por Tina Hernández

Noticias

Para solicitar se dé solución a la problemática de colapso de la infraestructura hidráulica en la colonia Ampliación Ejido Modelo y fraccionamiento Hacienda La Gloria, cerca de 20 ciudadanos se manifestaron en la calle Prolongación Pino Suárez, en donde agua residuales se encharcan en un foco de o infección, que genera malos olores.

María, una de las ciudadanas que se encontraba en el lugar, compartió que la situación tiene más de siete años y aunque en dicho periodo acudieron a solicitar la ayuda de la Comisión Estatal de Aguas (CEA) y Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ), las fallas en el drenaje continúan.

“Es un problema muy grande, ya no sabemos a quién acudir, son muchas cosas, es el mal olor, es que nuestros hijos no pueden salir porque se trata de desechos humanos y ahorita está bajo pero hay veces que no se puede pasar, yo en mi caso he optado por a veces no salir, porque es pasar caminando y mojar los zapatos con heces fecales. Pedimos atentamente la ayuda de la CEA”.

Los quejosos explicaron que la situación se generó debido a que se conectó de manera irregular y deficiente el drenaje sanitario del fraccionamiento Hacienda La Gloria, al drenaje pluvial de Prolongación Ejido Modelo, realidad que ocasionó el rebase del drenaje en la segunda colonia, en donde el agua negra brota de las coladeras, incluso sin lluvia.

El colapso de la infraestructura hidráulica es tal, que el agua en coladeras y registros -sean estos pluviales o sanitarios- se desborda sin que sea emporada de lluvia.

“Estamos muy preocupados, su tú te vas y te asomas a una coladera, a cinco centímetros esta el agua, ya no se va, ahora imagínate en tiempo de lluvia, nos inundamos, y esto es ahorita, pero ya están construyendo fraccionamientos en la carretera que va a Tlacote, pero no tienen drenaje, todo va a terminar aquí porque es la única salida”.