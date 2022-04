Christian Nodal grabará con Tini Stoessel

Agencia México

A poco más de dos meses de que Christian Nodal confirmara su rompimiento con Belinda, ahora el cantautor mexicano reveló una noticia que sorprendió a los seguidores de la intérprete española.

Mientras eran pareja, los llamados Nodeli tenían tantos planes colaborar en su carrera musical, y muestra de ello fueron algunos temas que salieron a la luz, como es el caso de ‘Por el resto de tu

vida’, canción que supuestamente lanzarían el 14 de febrero para convertirla en su himno de amor.

Tras su ruptura sentimental, muchos consideraron que ese sencillo no sería dado a conocer de manera oficial; sin embargo, mientras convivía con sus fanáticos en la plataforma Twitch, Christian confirmó que en breve lanzará el tema con otra cantante.

En una dinámica de preguntas y respuestas, un seguidor le comentó ‘Christian, dime si va a salir Por el resto de tu vida’, Nodal contestó tajante: “Sí va a salir, pero con Tini”.

Aunque la mayoría de sus incondicionales aplaudieron la respuesta del cantante de música regional mexicana, otros espectadores al parecer no tomaron nada bien la noticia, y se lo hicieron saber.

Minutos más tarde de soltar la bomba, Christian empezó a leer comentarios negativos, destacando el siguiente: “pensé que eras más maduro y que no harías nada con esa canción”.

Rápidamente, el joven artista contestó: “les voy a decir una cosa de las canciones, es música al final, y yo no voy a desperdiciar un tema que sé que va a marcar en todas las personas, entonces no entiendo, o sea, entiendo su punto, pero me vale madr$s, lo siento mucho”.

De esta forma Christian Nodal sigue manifestando su deseo de dejar en el pasado todo lo que un día lo vinculó con Belinda, como es el caso de esta canción.