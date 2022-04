Eleazar Gómez regresa al teatro

Agencia México

Eleazar Gómez regresará a los escenarios teatrales para retomar su carrera, luego de varios meses de mantenerse en el ojo del huracán

por haber sido recluido en la cárcel señalado de violencia física en contra de su expareja, la modelo Tefi Valenzuela.

A pesar de que el actor no la ha pasado del todo bien en el tiempo que ha intentado volver al medio artístico como cantante y más recientemente tras cancelarse un evento en el que sería reconocido por su trayectoria, ahora es que comienza a vislumbrarse su regreso para continuar con su labor profesional.

Por medio de sus redes sociales, Eleazar confirmó la noticia luego de que su colega Aleida Núñez dejara abierta la posibilidad de colaborar con él.

“Feliz de regresar al Teatro con este maravilloso personaje !!!

Gracias @galeana.jesus @garoproducciones ✨”, escribió Gómez en su cuenta de Instagram.

Al respecto de la puesta escena, por ahora ha trascendido que lleva por nombre “El tema”, la cual es producida por Jesús Galeana, y además de Núñez también participarán artistas de la talla como Horacio Pancheri, Nacho Casano y Ricardo Franco.

Con respecto a la integración de Eleazar, Aleida manifestó que el productor es una buena persona y por dicha razón, le está dando una nueva oportunidad.

Cabe agregar que recientemente Zoraida Gómez destacó que su hermano ha sido valiente al enfrentar con arrojo los problemas que se le han presentado en la vida, además de expresar su total apoyo y cariño en estos momentos difíciles.

“Estoy contenta porque lo he visto muy cambiado, porque lo he visto con muchas ganas de hacer cosas nuevas, de hacer cosas positivas, de seguir con su música, de seguir con sus proyectos, y eso es lo que a mí como hermana me deja tranquila de saber que él le está echando todas las ganas para estar bien. Admiro profundamente la valentía que él tiene para salir adelante, las ganas, la energía que maneja ante cualquier situación que yo lo he visto durante toda nuestra vida”, expresó la actriz en entrevista para el programa Ventaneando.