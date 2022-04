Publica Gussy Lau polémico video

Agencia México

La polémica en torno al romance entre Ángela Aguilar y Gussy Lau continúa luego de que José Manuel Figueroa se pronunció al respecto de esta relación sentimental señalando que, pese a toda la controversia, esperaba que siguieran juntos.

Después de estas declaraciones, el compositor publicó un video a través de sus historias de Instagram que ha dado qué hablar, pues interpreta el tema titulado En Días Como Estos.

“He tenido días buenos y no tan buenos, desde aquella noche que dijiste adiós. He tenido tardes donde no me acuerdo cuando me dijiste no eres tú, soy yo”, inició su canto.

Y en otro fragmento añadió: “Supongo que es el mal de amores. Bien dicen que no te enamores. Ahorita ando vibrando bajo, ya saben cómo es aquí abajo. Hay días que no duele el pecho, despierto con el pie derecho. A veces me sonríe la vida y miro claro la salida, pero hoy no”.

Ante esta letra, los fanáticos del cantautor especulan que la relación entre Ángela Aguilar y Gussy Lau llegó a su fin por todo el escándalo, cosa que habría sugerido José Manuel Figueroa en una entrevista.

“Ojalá triunfe el amor, al final de cuentas, esa es la realidad. A mí me encantaba la pareja, se me hacía una pareja diferente. Yo ya sabía, ya me había enterado, entre compositores somos muy chismosos”, dijo el hijo de Joan Sebastian para Despierta América.

A pesar de estas coincidencias, se desconoce si René Humberto, nombre real del Gussy, realmente esté sintiendo lo que dice su letra en este momento o simplemente esté celebrando el estreno del sencillo que compuso para la agrupación Hijos de Barrón.