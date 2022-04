Top mundial

El queretano, David “El General” Cuéllar, se ubica entre los mejores clasificados de las 115 libras a nivel internacional

Por Víctor Terrón

Noticias

El invicto noqueador queretano, David “El General” Cuéllar, se afianza en la parte alta de las clasificaciones mundialistas por los principales organismos y parece cuestión de tiempo para que llegue a lo más alto del boxeo mundial.

Dueño de una pegada espectacular y un gran carisma, Cuéllar Contreras se ubica 19 en las clasificaciones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y 7 en las de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB); y

planea continuar con el desarrollo de sus habilidades boxísticas antes de recibir una oportunidad titular por un cetro absoluto.

“El último par de años me ha ido muy bien en mi carrera, pero mis tres últimas peleas me dieron una proyección muy grande. Con Karim (Arce) el hecho de ir a su casa y ganar el título juvenil, después vino lo de Moisés Fuentes (un excampeón del mundo) y ahorita iniciar el año ganando (contra Ricardo Blandón) me ha dado un impulso grande a mi carrera”, declaró en entrevista con Noticias.

El queretano acara reflectores por su gran pegada, ostentando un récord de 21 pelea ganadas, 14 por la vía de nocaut, y ningún descalabro, suma a sus blasones el título mundial Juvenil CMB, además de un cetro de la Federación Centroamericana de Boxeo (Fecarbox), que lo han posicionado entre los mejores de las 115 libras a nivel internacional.

“Estos resultados son con base en el trabajo, me doy cuenta de la pegada que tengo y ataco los puntos débiles de mis rivales. La fuerza en la pegada es importante, pero también es saber colocar los golpes y hasta el momento se han dado los nocauts”, puntualizó.

Con 20 años de edad, el “General” suma una racha positiva de 6 nocauts en fila, todos ante rivales de primera línea, y que han contribuido al salto en las clasificaciones y a su madurez boxística, por lo que espera poder convertirse en el primer campeón queretano absoluto a nivel mundial.

“Es un orgullo representar a Querétaro, me gustaría que hubiera más apoyo y no lo digo sólo por mí, uno a veces no pide cosas, simplemente que se reconozca nuestro trabajo. Vienen cosas más grandes, seguiremos proyectándonos y que los planes que hay se cumplan”.

“Muchos peleadores han estado cerca del campeonato (absoluto), son muchos factores, pero yo tengo amor por este deporte y son sacrificios que valen la pena. Me gustaría ser el primer campeón mundial absoluto y esperemos que ese sueño no esté lejos”, agregó.

El peleador queretano tiene una buena técnica individual y potente pegada, ha superado pruebas cada vez más complicadas, incrementando su nivel considerablemente, pues ante rivales de mayor calidad es ante quienes ha ofrecido sus mejores actuaciones.