Allisson Lozz rompe en llanto en redes sociales

LA EXACTRIZ reveló que su vida actual se ha visto afectada por su trabajo en la televisión.

El Universal

Desde que se retiró por completo del medio artístico, Allisson Lozz ha tratado de dejar en el olvido su pasado como actriz debido a la dolorosa experiencia que vivió durante su carrera; sin embargo no ha sido tan sencillo.

Y es que los fans de Lozz y hasta el público en general la siguen tratando como una persona pública, algo que asegura le ha afectado en su vida personal y laboral.

Recientemente, la ex actriz realizó una transmisión en vivo para sus seguidores, donde detalló que el ser cuestionada sobre su vida como artista la afectada mucho más de lo que muchos se imaginan: “Cuando se acercan y me preguntan detalles de mi vida pasada y les cuesta tanto entender el daño que a mí me causa recordar yo digo: ‘¿Por qué? ¿Por qué si he dicho tantas veces que a mí me frustra, que me duele, me lastima recordar mi vida pasada por qué se aferran a seguirme preguntando, a seguirme dañando?”, dijo entre lágrimas.

Además, Allisson reconoció que ahora que ha empezado a acudir a eventos multitudinarios de la compañía para la que trabaja, ha vivido muy malas experiencias por los fans: “Tuvimos una experiencia mi hermanita y yo que nos jalonearon bien feo en pleno programa. Tan aferradas estaban a que nos tomáramos foto que nos jalaron a las dos. Que me jaloneen a mí es una cosa, que jaloneen a mi hermana no, o sea no”, agregó.

Por último, la protagonista de ‘Al diablo con los guapos’ dejó claro que no desea volver a la televisión y pidió respeten su decisión y su nueva vida: “Les digo con todo cariño, si me ves en la calle no me pidas una foto. Yo no quiero volver a ser artista, es de lo peor que me ha pasado en mi vida y no quiero volver a serlo”, finalizó.