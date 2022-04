Julio Camejo causa polémica

EL ACTOR criticó a algunos artistas por denunciarlo años después.

Julio Camejo causó polémica tras opinar sobre víctimas de abuso o acoso sexual, pues según él, siempre pueden decir que ‘no’ ante la violencia.

Sin duda en las últimas semanas, los casos de abuso y acoso han salido a flote en el mundo del espectáculo de los cuales podemos hablar como en los casos de Sasha Sokol y Mauricio Martínez.

A través de una entrevista para el programa ‘Venga la Alegría’, le cuestionaron al actor sobre el tema y ahí mostró su postura la cual está siendo duramente criticada.

“Yo entiendo a todas las personas que alzan la voz, bienvenido, pero siempre tuviste la posibilidad de decir que no”, dijo.

Además, aseguró que no respeta que las personas salgan a hablar después de tiempo si es que obtuvieron un beneficio.

“Lo que no respeto es que si lo tuviste después salgas a hablar, ahí no. Si lo hiciste, calladito”, mencionó.

Finalmente, Julio Camejo recordó que él sufrió en algún momento acoso, pero desde inicio dijo que ‘no’ y pudo salir adelante sin ningún problema.

“Yo le dije: ‘No brother, creo que no lo estás entiendo, si hay un desnudo lo hago en la obra de teatro, pero es que venga a desnudarme aquí para ti’. Agarré mis cosas y me fui y él me dijo: ‘Si haces eso nunca vas a llegar a nada’ y un día me lo topé de frente en una escalera y le dije: ‘¿Ves? Nunca me tuve que desnudar para nadie’”, recordó.

Agregó: “Yo dije que no, a lo mejor tuve un protagónico que nunca he tenido, pero supe decir que no. No te ganes el protagónico haciendo cosas indebidas, para que después digas: ‘A mi hicieron eso’ porque cobras por eso”.