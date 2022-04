Yalitza Aparicio responde a quienes la critican

YALITZA Aparicio reaccionó a las críticas en su contra.

El Universal

Tras su debut en Roma, Yalitza Aparicio de inmediato llamó la atención, no por nada ha formado parte de campañas con prestigiosas marcas, además que ha lucido espectacular en alfombras rojas o diferentes eventos con prendas de firmas como Gucci o Dolce & Gabanna, sin embargo, ha recibido críticas por esto.

La actriz en diferentes ocasiones ha hablado de los malos comentarios que recibe de personas que critican su aspecto físico o incluso su forma de vestir. Recientemente Yalitza Aparicio dio una entrevista a Juapa Zurita y comentó sobre esto.

Juanpa Zurita le cuestionó si en algún momento piensa desfilar en una pasarela de moda, por lo que la oaxaqueña destacó que lo haría para comunicar y defender que las personas que pertenecen a comunidades indígenas también pueden lucir prendas de lujo.

“Es mi medio para comunicar lo que deseo. Me han juzgado por el tipo de ropa que utilizo, cómo me visto y cómo me comporto porque vengo de una comunidad indígena. Díganme una justificación y una razón que tenga lógica para que no pueda utilizar una ropa de marca”. Yalitza Aparicio se defendió y dijo que cuando decide usar ropa que caracteriza a las comunidades indígenas lo hace porque quiere hacerlo y no porque se lo pidan.

Finalmente, cuestionó a aquellas personas, sobre todo extranjeras, que utilizan ropa o accesorios inspirados en comunidades indígenas sin pertenecer a ellas.

“¿Por qué la gente que no se cree indígena se apropia de nuestra ropa, la presume en redes sociales cuando del otro lado están ofendiendo? ¿Por qué ellos sí pueden utilizar nuestra ropa, pero tú no puedes utilizar una ropa de marca? Mi gente por más indígena también podemos darnos el lujo de utilizar ropa de marca. Esto no es una limitante, tenemos la libertad de usar, portar, lo que deseemos”.