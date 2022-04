Aparecen miles de peces muertos en bordo de Cerro Gordo

Por Josefina Herrera

Este domingo fueron encontrados miles de peces muertos en el bordo de Cerro Gordo en San Juan del Río, hallazgo que preocupa a los vecinos del lugar, pues además del fuerte olor que se percibe también pudiera tratarse de un envenenamiento y riesgo para la salud de quienes habitan la comunidad y de quienes tienen ganado.

El delegado de esta localidad, Juan Manuel García Galván, indicó que aunque de momento hay sólo especulaciones referente a este acontecimiento, también pudiera derivarse de la planta tratadora particular que pudo haber contaminado el agua.

“Son como unos 10 mil peces yo creo, más o menos porque si son bastantes, puede que sea porque haz de cuenta que a lado hay una planta tratadora de aguas de la constructora de las casas de Infonavit, entonces el agua se empezó desde hace tiempo a filtrar para el otro bordo que pertenece al Ejido, entonces esa puede ser una de las razones, o la otra razón puede que haya alguien envenenado el agua, puede que hayan echado algún químico que provocó que se acabará el oxígeno para los peces, entonces pues no tenemos la seguridad”.

La autoridad auxiliar indicó que ya se reportó al municipio y sería este lunes que estaría acudiendo tanto Protección Civil Municipal como el área de Ecología para analizar la situación y determinar qué procede, por lo que posiblemente se realicen algunos estudios al agua para ir deslindando responsabilidades y haya una reparación del daño.

Agregó que los pobladores han tenido problemas con la Planta Tratadora con la filtración del agua desde hace casi seis años y no les han dado ninguna solución, y fue justo en diciembre del año pasado que comenzaron a registrar ya algunos peces muertos pero en menor cantidad.

“Yo creo que empezamos a registrar como que en diciembre del año pasado algunos peces, pero haz de cuenta que empezábamos a ver tres, cuatro peces, una semana sí, así como que esporádico, entonces a lo mejor pues como que no se le dio la importancia que debió porque no se veía como un asunto grave porque igual a veces pensábamos que pudiera ser la misma gente que a veces va a pescar, que a lo mejor los pescaban y los dejaron ahí en la orilla del bordo, entonces hasta hoy si te das cuenta pues sí fue impresionante lo que pasó con los peces, y aparte pues es una situación alarmante, preocupante porque ese es un bordo donde toman agua los animales de los señores pues que tienen un ganado, y ahora sí que pues una presa donde mucha gente va a pasar los fines de semana o van a pasar pues un rato de día de campo, hay gente que va pues con niños, incluso pues hay gente de aquí que se come a los peces”.

Mencionó que es necesario que se realice un estudio al agua para ver qué fue lo que provocó la muerte de los peces, debido a que sería preocupante el hecho de que alguien le haya echado algún químico al afluente y que el ganado que continúe bebiendo de ahí les pudiera causar un daño mayor, pues además estos animales son vendidos y sería más grave aún.

Finalmente, en cuanto a la Planta Tratadora, indicó que es necesario que también se revise pues el olor que se percibe del agua de riego a los mausoleos que proviene de ahí es muy fuerte, aunado al que ahorita perciben con el de los peces muertos, “este problema de la tratadora lo tocamos desde la administración pasada para que se le diera una solución, ahorita la semana pasada precisamente tuvimos un acercamiento con JAPAM para darle solución a la tratadora, y pues ahorita si nos atendió, igual y estamos en revisar el tema pero pues lamentablemente pasó esto el día de hoy (domingo), entonces pues ya urge más una solución más rápida, y por ejemplo ahorita el olor ahí en el bordo pues ya es insoportable porque en lo particular el olor a pez pues es feo”.