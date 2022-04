Busca SSPMSJR trabajar de la mano de autoridades auxiliares

Por Josefina Herrera

Noticias

Luego de que se conformara un grupo de vecinos vigilantes en la comunidad de El Rosario, en San Juan del Río, e inspectores pararan su actividad por haberlos encontrado supuestamente con bebidas alcohólicas, el secretario de Seguridad Pública Municipal, Ángel Rangel Nieves, indicó que no están en contra de estas conformaciones, sin embargo es importante trabajar de la mano con ellos para evitar incidentes mayores y que sepan bien cuál es su función.

El secretario de la SSPMSJR, señaló que recién tomaron protesta los delegados y subdelegados, se tuvo una reunión con ellos para explicarles como iban a trabajar y dejarles claramente establecido cuáles eran las reglas, sin embargo hubo quien no lo entendió así y por ello se dieron estas diferencias.

“Te comento que apenas habían sido electos los delegados se hizo una reunión con todos dividida en cuatro bloques, con todos platicamos, con todos establecimos reglas muy claritas para trabajar, se ha tenido el seguimiento a través de lo que es el área de vinculación social de la dirección de prevención del delito de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y a través de la Secretaría de Gobierno, precisamente para establecer las formas de cómo se va a trabajar el tema de la seguridad, seguramente alguien no lo entendió, hicieron lo contrario y ahí tuvo una consecuencia, yo diría alguien porque me parece que hubo un evento en donde en alguna comunidad no lo hicieron como lo habíamos acordado, y bueno tuvo una consecuencia que rayó en la detención de un par de personas y que tuvieron que llegar ante la fiscalía por esa situación”.

Respecto a este acto, informó que sí hubo detenidos, pues la manera en la actuaron no fue la correcta, e incluso fue la misma autoridad auxiliar la que se vio involucrada, y posterior a ello tuvieron que reiterarle que debía haber un trabajo coordinado y no podían caer de nuevo en la misma falta.

Aunque el delegado de esta comunidad mencionó que seguían activos con los Vecinos Vigilantes, Rangel Nieves reiteró que no ha sido así pues ya se tuvo el diálogo correspondiente con él, y de volver a actuar como lo hicieron entonces sí serían reiterados en su falta.

“De hecho era una autoridad auxiliar que fue presentado ante fiscalía, y en este orden de ideas lo que proceda ya no me corresponde a mí, ya le corresponderá a la coordinación de autoridades auxiliares qué se vaya hacer, cayó en una falta administrativa, tanto que fue remitido precisamente por esa falta, y si siguieran accionando como lo hicieron en esa ocasión estarían siendo reiterados en su falta, y entonces hubieran sido detenidos de nuevo, ya no tenemos nosotros ese problema, ya no ha persistido esta actividad, se han reforzado los canales de comunicación precisamente para que la participación de la ciudadanía y de las autoridades auxiliares sea pues como está marcado, hacen su reporte, hacen sus denuncias y coordinarse para compartir la información con la que cuenten para poder darles la atención a la problemática con la que cada comunidad cuente”.

Finalmente, el secretario de Seguridad Pública Municipal, agregó que también se sostuvo incluso una reunión con las autoridades auxiliares y el coronel del séptimo regimiento, en donde se les volvió a decir de manera muy clara cuáles eran sus funciones de cada dependencia y la forma de interactuar con el mismo ejército para que no hubiera ninguna duda de cómo se tiene qué hacer y la manera en cómo se debe hacer.