Con Jesús la paz está en casa: Mons. Fidencio López

El Obispo de Querétaro llamó a celebrar la Pascua haciendo una revisión de nuestra escala de valores

Por Jahaira Lara

Noticias

No es posible celebrar la Pascua de la Resurrección, si no se revisa y pone a discusión la escala de valores, sentenció el Obispo de Querétaro, Mons. Fidencio López Plaza, quien destacó que, si esta fiesta no incide en la vida de los fieles católicos, no provoque el deseo de una nueva creación o de un mundo nuevo y no siembra en el corazón el gozo, es sólo una parodia de la Pascua.

Durante la Misa de Resurrección que presidió ante una catedral repleta, destacó que celebrar la Pascua y creer en la resurrección, significa leer esos signos que se encuentran en todos lados, como la esperanza de los que luchan por justicia, la fe de los que no tienen miedo, la utopía de los que trabajan por una sociedad más justa, el testimonio de los pobres que trabajan día a día llenos de esperanza.

“Ponerse tras las huellas del Resucitado y reconocerlo en el que está a nuestro lado y dejarnos encontrar por Él, eso es celebrar entre otras cosas las fiestas de la Pascua”, reiteró.

Asimismo, insistió que es necesario celebrar la paz sobre la violencia, el triunfo de la sencillez sobre la hipocresía, de la vida sobre la muerte, del amor sobre el odio: “Dios es amor y donde está Dios, hay manos y corazones abiertos, el odio es el anticristo y Cristo no ha venido a destruir ni a condenar a nadie, ha venido para que todos tengamos vida y vida en abundancia”, refirió.

El obispo invitó a los presentes a tomar conciencia de lo que es la pascua y dejarse guiar durante los cincuenta días que dura ésta, por el lema pascual: “Con Jesús la paz está en casa”; a fin de poder responder como discípulos misioneros de la reconciliación y la paz ante la crisis social y la espiral de la violencia que no cesa en el país, acompañados por propuestas y subsidios, hasta la fiesta de pentecostés.