Metanfetamina, el enemigo común de la juventud en Colón

Meraki, primera alternativa de rehabilitación para mujeres

Por Mercedes Cortés

Noticias

Con seis años presenció cómo el cáncer consumió el cuerpo de su padre hasta dejarla huérfana. Su partida sería un duro golpe y una prematura lección de vida para ella, pero también, un punto de quiebre en su dinámica familiar. La ausencia de la figura paterna dejó un profundo vacío que posteriormente diversos tipos de adicciones conquistaron.



La madre de “Sara” cayó en el alcoholismo poco tiempo después de la muerte de su padre. Un escenario que propició el abandono de sus hijos y con ello, una fractura emocional con repercusiones interiores decisivas.



“Mi papá murió cuando yo tenía seis años y a mi mamá sí la tengo pero la verdad no me llevo tan bien con mi mamá. Sufrimos problemas desde temprana edad porque nunca pudo tener un límite conmigo. Tratábamos de llevarnos como amigas pero chocábamos, era como una guerra entre ella y yo de haber quién puede más”, relató en entrevista.



Actualmente interna en el primer centro de rehabilitación para mujeres en Colón, “Meraki”, “Sara”, de 17 años narra su valiente historia contra las adicciones; un recorrido que ya la ha llevado a tres internamientos para el tratamiento de adicciones y un ingreso al hospital por sobredosis.



En un principio relata que la relación con su madre, después de la muerte de su padre fue un elemento detonante de su introducción en el consumo del alcohol, la marihuana y posteriormente, el “cristal” o metanfetamina.



Tenía apenas 11 años cuando en una fiesta de quince años en su comunidad de origen, en los límites de Colón, tuvo la oportunidad de probar el alcohol.



“Lo sentí muy raro. Me dio mucho miedo después vi que perdía la vergüenza al tomar. Era vodka. Empecé a tomar con refresco y después me empiné la botella de vodka solo”.



La fiesta y la actitud de las personas que le rodearon, entre ellos, integrantes de su familia, la alentaron a seguir bebiendo hasta que su conducta se notó inapropiada y exigió la presencia de su madre.



“Mi mamá no estaba. Yo estaba con una prima y ella también tomó. Más tarde mi mamá bajó por mi ese día y me agarró a cachetadas en frente de todos. Yo me defendí y la ofendí verbalmente, le empecé a decir delante de todos que por qué me reclamaba a mi si ella también se alcoholizaba.



“Ella se hizo alcohólica por la muerte de mi papá. Llegaba del trabajo y a tomar”, recordó.



Sara siguió bebiendo, generalmente con gente mayor. Poco después a la misma edad de 12 años probó por primera vez la marihuana.



“A los 12 años comencé a consumir marihuana. Me fui un tiempo para San José El Alto y ahí tengo familia también entonces todos ellos son marihuanos y comencé a consumir. A ellos les parecía divertido, me echaban hasta porras”, asegura.



La marihuana no fue suficiente y con el tiempo sus adicciones se tornaron exigentes.

Debido a la atracción que sintió por un amigo de su primo mayor que ella, decidió probar la metanfetamina.



“Tenía miedo yo no sabía fumar pero le seguí la corriente. La primera vez que consumí no dormí. En ese momento sentí como si me jalaran del cabello, quería hacer todo, interactuaba. Me hizo ser muy hiperactiva.



“En realidad ese día consumí poco y no pude dormir toda la noche pero yo quería hacer todo esa misma noche. Al otro día empezaba a querer vomitar y vomitaba muy amargo.



“Mi mamá no se dio cuenta. Lo notó después, cuando dejé de llegar a casa. Después ya consumía cada ocho días.”, rememora.



En un principio, predominó su adicción al alcohol.”Sara” recuerda que en las reuniones con sus amigos siempre destacaba por ser la que más tomaba.



Sobre la metanfetamina asegura que con la compra de una dosis de 50 pesos alcanzaba para varios.

A pesar de los efectos que despertó la metanfetamina en su interior, guarda con detalle en la memoria una noche en la que llegó a casa a las tres de la mañana presa de una ataque de pánico incontrolable.

“Empecé a arrojar los platos, me tiré al suelo, me empecé a golpear yo sola. Me desesperé mucho. Sentía mucha presión también de mi familia que estaba viéndome.



“Me metí tres veces al ropero, tiré una pantalla de televisión grande. Rompí cuadros, rompi mi celular. Llegué a eso de las tres de la mañana y todo eso duró hasta como las 6 o 7.



“Fueron muchas horas que estuve muy desesperada”.



Era un claro signo del efecto psicótico del consumo reiterado de una droga psicoestimulante con efectos directos al sistema nervioso central.



En ese momento, sin embargo, no percibió un problema en su conducta, la lección llegó cuando fue internada sin previo aviso por su madre, en un centro de rehabilitación.



“Fue un martes 16 de abril, mi mamá y mi tía me dijeron que íbamos a ir al mercado y me llevaron a un centro de rehabilitación. Yo iba tonta, como que al llegar ahí me di cuenta de que estábamos en el centro.



“No me gustó estar ahí. Estuve tres meses. El trato era muy diferente hacia nosotros las mujeres. Para nosotros los hombres no existían, no podíamos ni voltear a donde estaban”.



El centro de rehabilitación fue diseñado para recibir internos de ambos sexos, sin embargo, “Sara” aseguró que sufrió maltrato también por parte de las mujeres. De entre más de 80 pacientes, ella era la más joven. “Las mujeres eran más grandes y por lo general muy agresivas, entonces me dieron mucho miedo. Me criticaban por la edad”.



El internamiento nunca fue una fuente de inspiración para salir adelante en una vida libre de drogas, por el contrario, las historias compartidas fueron un libro abierto de ideas nuevas para seguir drogándose.



“Cuando estuve ahí, de escuchar las experiencias, cosas muy chidas de cómo se drogaban y yo pensé: yo lo quiero hacer. No salí con la mentalidad de cambiar sino de que saliendo de ahí me iba a drogar.

“En tres meses sentí mucha desesperación, quería consumir más, se me antojaba.



“Yo comencé a consumir porque me acordé de mi papá que murió en estas fechas y seguí tomando”.

Al salir de su primer internamiento y en medio de la experiencia de su recaida conoció a un ex recluso dedicado a la venta de drogas, un hombre mayor del que, a pesar de que le duplicaba la edad, se enamoró. Ella tenía 14 y el 31.



“Estaba con él porque el tenía droga y ya no era necesario buscarla. “Consumíamos cristal, alcohol. El alcohol era casi diario.



“Con esa persona con la que estaba consumía mucho y ya nos veía toda la gente. El me llegó a ofrecer que nos fuéramos juntos.



Al principio veía la vida chida con drogas pero ya después que vi que empezaba a tener problemas, que empezaba a escuchar o ver cosas extrañas”.



Se trataba de alucinaciones visuales y auditivas, un efecto de largo plazo a consecuencia del consumo frecuente de psicoestimulantes. Sara tenía 14 años.



No obstante las señales de alerta en torno a los efectos negativos que empezaban a manifestarse, Sara convivió con sus adicciones por tres años más.



Llegó el momento en el que los dolores musculares, los malestares estomacales, la fiebre y las alucinaciones sólo desaparecían si volvía a consumir. Estaba inmersa en una espiral tan nociva que, eventualmente podría llevarla a la muerte.



“Así como volvía a drogarme también buscaba ayuda cuando veía que ya no podía. Ya era más fuerte. Yo sentía que mi cuerpo la necesitaba o empezaba a temblar y me daba fiebre. Yo sentía que con drogarme se me iban a quitar los dolores que tenía”.

Una lumbrera en lo alto

Tres años después de su primer internamiento, a los 17 años, Sara volvió a un centro de rehabilitación. En esta ocasión fue internada en el Centro de Rehabilitación para Mujeres “Meraki”, ubicado en la comunidad de Ajuchitlán, Colón.



Siguió un tratamiento residencial, es decir, no tenía permitido salir al exterior y fue tratada bajo un esquema híbrido que intercala los métodos de tratamiento de Alcohólicos Anónimos con un acompañamiento psico-terapeutico, terapia ocupacional e instrucciones para fortalecer su disciplina.

El tratamiento inicial tiene una duración de seis meses y uno de los pasos finales consiste en la aplicación de una prueba para analizar su comportamiento en la calle y su capacidad de resistencia.



Sara cumplió con el tratamiento, sin embargo, tres días antes de su conclusión no pudo resitir y recayó.

Fue internada nuevamente.



Aún con eso, asegura que se mantiene en el tratamiento por voluntad propia “me ha gustado estar aquí” y ha comenzado a mirar hacia el futuro visualizando su futuro como actriz.



“Hoy en día sí me veo con planes. Tengo sueños. Me di cuenta de lo que quiero ser. Estudiar una licenciatura en teatro en artes escénicas.



De chiquita me ponían a leer un libro de música clásica y veía imágenes del teatro en esa época, muy bonito, y muy enojada lo leía. Por eso quisiera ser actriz”.

Meraki, primer centro de rehabilitación para mujeres en Colón.

Valeria Briones Montes, Directora del Centro de Rehabilitación “Meraki”, refiere que el origen de la iniciativa se remonta a su deseo de cambiar escenarios de desigualdad, injusticia y vulnerabilidad en su entorno.



“En el Municipio no había un centro de rehabilitación para mujeres. “Existían ya varios para hombres pero sólo recibían hombres y hoy la enfermedad ataca también a mujeres.



“Hay una frase que me gusta mucho que dice: sé el cambio que quieres ver en el mundo y a partir de ahí empecé a conocer amigos del ambiente de Doble A y decidimos abrir un grupo de mujeres”.



La idea de desarrollar un proyecto enfocado en las mujeres recayó en un diagnóstico que arrojó que son más propensas a sufrir violencia en ambientes de rehabilitación y sólo por su condición de género tienden a ser mayormente juzgadas, criticadas y a recibir menos apoyo por parte de familiares y amigos.

“Yo me di cuenta de que las mujeres son violentadas.

No les permitían subir la mirada, hablar con hombres, es una forma de terapia muy antigua.



“Trabajamos con el programa de Alcohólicos Anónimos, ciertamente, es como la base fundamental pero solamente es parte de algo más amplio.



“No sólo con la terapia de Doble A, sino que tratamos que tengan más herramientas emocionales para que puedan integrarse de manera más sana a la sociedad: conseguir un empleo, estudiar, cambiar su estilo de vida”, explicó.

Metanfetamina, la droga que ha relegado al alcohol.

El consumo de ciertas sustancias va por regiones, explica Valeria Briones. En Querétaro se acentúa la venta y consumo de metanfetamina.



“Aquí en Colón y yo creo que en el estado, el consumo de cristal se ha incrementado en los últimos cinco años de manera exponencial.



“De diez tenemos una alcohólica pura o dos y ocho cristaleras. Es más adictivo”, constató.



La metanfetamina o “cristal” es una droga de fácil adquisición, poco costosa y extremadamente adictiva, puede ser fumada, inhalada o inyectada, sus efectos son intensos y se manifiestan en la inhibición del sueño y el hambre, en un principio; posteriormente en conductas paranoicas y alucinaciones.



“Meraki” nació en el 2021 y con un año de operaciones han brindado atención a más de 70 mujeres con diferentes tipos y grados de adicción.



En un principio las internas reciben valoración y atención médica de acuerdo a los padecimientos, enfermedades o cuadros clínicos que presentan. En general se trata de deshidratación, descalcificación, lesiones, infecciones urinarias o vaginales.



“Nos llegan las chicas con infecciones en las vías urinarias, con infecciones vaginales, con deshidratación, descalcificación, nos llegan sin zapatos, sin ropa” “También recogemos chicas de la calle. Hemos llegado a tener varias que andan en la calle por la droga, recogiendo basura, viviendo con los perros, durmiendo en la calle y si tenemos la oportunidad de traérnoslas nos las traemos”.



Las mujeres residentes reciben, además del tratamiento paso por paso, talleres de huertos urbanos, manualidades, activación física, fortalecimiento espiritual y sesiones psicoterapéuticas en las que se alecciona sobre el amor propio y la importancia de trazar metas.



Este primer año, indica Valeria Briones, ha estao colmado de experiencias que han forjado su deseo de brindar una atención cada vez más especializada y completa, un camino que ya le ha llevado a establecer convenios con el Sistema Municipal DIF y el Instituto Municipal de las Mujeres para la canalización y atención oportuna de mujeres con problemas de adicción, pero que, sin embargo, seguirá en la búsqueda de materializar nuevas metas para la atención de más mujeres sobre la búsqueda de un mejor camino.

*Nota: El nombre de la menor fue intercambiado para proteger su identidad.