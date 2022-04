Colocan primera piedra de la Casa Tapitas, en Corregidora

Roberto Sosa destacó la importancia de que las familias con niños con cáncer cuenten con un lugar seguro

Por Laura Valdelamar

Noticias

Colocaron la primera piedra de lo que será la Casa de Tapitas, un albergue para niñas y niños con cáncer, en donde el presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, destacó la importancia de contar con un lugar seguro para las familias con niños con cáncer.

Apuntó que es una inversión totalmente privada, y el municipio puso su parte con la donación del terreno de mil 500 metros cuadrados en la colonia Pirámides, el cual dijo comenzó como un sueño de quienes lo construirán y ahora es toda una realidad.

Sosa Pichardo resaltó que el convenio firmado en aquel entonces con Edgar Cabrera fue un compromiso de recolectar 2 toneladas de tapitas y se ha superado la meta al entregar 60 toneladas, lo que significan recursos para la fundación.

Este convenio dijo, nos vino a cambiar la cultura y los hábitos, los corazones para la colocación de las tapitas se encuentran en unidades deportivas, el DIF y el CAM, por lo que constantemente se encuentran llenos, ”fue una bolita de nieve que se hizo gigante, gigante, esto ya no lo va a parar nadie”.

En su intervención Edgar Cabrera Meneses, presidente del Banco de Tapitas, señaló que cada año existen cerca de cinco mil nuevos casos de cáncer infantil y el 70 por ciento de estos, son de familias de escasos recursos.

Al hacer uso de la voz, Andrés Coste Mellado, director del Grupo Asturiano, resaltó la labor que realiza la asociación civil, “más que representar a la empresa, está presente a nombre de los clientes de esta cadena comercial, son quienes hacen los donativos y se suma a lo que el grupo aporta”.

La pequeña Ariadna Sebastián Martínez, beneficiada del proyecto, agradeció al alcalde y a su esposa Karina por la donación del terreno a nombre del municipio, así como también al Grupo Asturiano por hacer posible la construcción del albergue en donde se ayudará a sus ”amiguitos”.

“Les quiero contar una cosa que a mí me pone muy contenta. Los doctores me dijeron que nada más me falta una consulta para tocar la campana y que me digan que ya estoy libre de cáncer”.

Asimismo se inauguró el corazón recolector que estará en el mismo sitio donde se construirá este albergue con el objetivo de que la ciudadanía realice su donación de tapitas.

Para concluir fue develada la placa alusiva a la construcción y colocaron una cápsula del tiempo que será abierta hasta el 2035, en el 20aniversario de la asociación en la demarcación.