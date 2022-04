Presume Guillermo Vega haber presentado más de 20 iniciativas

Por Sergio Hernández

Noticias

A seis meses de ser diputado por segunda vez, Guillermo Vega dijo que ha presentado más de veinte iniciativas, pero no recordó el nombre de ninguna.

-A seis meses de ingresar a su encargo, ¿cuántas iniciativas ha presentado de manera personal? -se le cuestiona.

-Híjole, como más de veinte

-¿De usted, de su autoría?

-Sí, si todas las hemos trabajado, hemos hecho muchas iniciativas, hemos participado en muchas y aquí estamos para presentar iniciativas en grupo, personales o de otros grupos parlamentarios

-¿Más de veinte?

-Sí. Aquí no es un ego de personalidades, es de equipo. Hay que entender al Poder Legislativo, no se juega solo, se juega en equipo es lo que los queretanos esperan que hagamos equipo y entre todos podamos sacar nuestro trabajo.

-¿Cuántas (iniciativas de las 20) se han dictaminado?

-La gran mayoría las hemos logrado sacar, pues estamos trabajando.

-¿Ha desquitado el sueldo?

-Eso me lo tendrías que contestar tú (refiriéndose al reportero), no puedo habar de lo mío, que opinen los demás.

-Recuérdenos algunas iniciativas diputado…

-Son muchas, se las haremos llegar y como reitero, no todas tienen que ser exclusivamente presentada por uno… esa me parece que es una pregunta que ignora las capacidades de un Poder Legislativo este es un órgano colegiado y como órgano colegiado y además como somos un grupo legislativo muy grande (el PAN) tenemos que jugar en equipo y acompañarnos, en unas vamos (firmando iniciativas), en otras no, pero hay resultados y trabajo, concluyó.