Ejercerá Amealco 120 MDP en obra pública

Por Laura Valdelamar

Noticias

El presidente municipal de Amealco, René Mejía Montoya, dio a conocer que comenzará con el proceso de licitaciones y concursos para la ejecución de obra, que en este año tiene un monto de 120 millones de pesos del Fondo de Insfraestructura Social Municipal (FISM).

Apuntó que las obras a realizarse ya están autorizadas en el Programa de Obras Anual (POA), únicamente esperaban que pasara la veda electoral para iniciar licitaciones y poder arrancar las obras.

Entre las trabajos que ejecutarán este año son electrificaciones, introducción de agua potable, pavimentos, empedrados, rehabilitación de espacios, gimnasios al aire libre, “un poco de todo, con un monto de 120 millones del FISM”.

Al cuestionarle sobre los ingresos por concepto de impuesto predial, el alcalde amealcense refirió que el municipio percibe muy pocos recursos, lo fuerte en Amealco es el FISM, antes era también lo de Pueblos Indígenas, ahora ya no, por lo que están únicamente amarrado al FISM y lo que el estado les proporcione.

Hay muchos usos y costumbres, la gente tiene minutas en lugar de escrituras,” por lo tanto no son muy fuertes los ingresos por concepto de ingreso de predial, no tenemos usos residenciales, mucho menos industriales, entonces estoy hablando de que tenemos un ingreso de cinco millones de pesos aproximadamente es algo mínimo, no tenemos otros ingresos vastos, eso nos limita para poder ejecutar obra con ingresos propios”.

René Mejía Montoya apuntó que tienen varios proyectos para la atracción de empresas, están tocando puertas, que aunque no les han dado respuesta, tampoco se las han cerrado, por lo que están a la espera de que decidan.

Lo que sí dijo, es la construcción de cabañas que construyen constantemente y ponen al servicio de la ciudadanía por la zona de Chitejé de la Cruz, San Bartolomé del Pino, y San Pablo principalmente, las zonas boscosas es donde más construyen.

Asimismo señaló que capacitan a los elementos de Seguridad Pública con el objetivo de generar esa confianza que requiere la ciudadanía al ver un elemento policíaco, están aumentando el personal, les estamos dando un poco más de garantías y que la sociedad se sienta identificada con los elementos del orden,

Aseguró que Amealco se encuentra dentro de los cinco municipios con mayor seguridad.