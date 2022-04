LORD TRAMPOSO

Por José Luis Jiménez

Daniel Almanza ha hecho trampa no sólo en su trayecto por el país sino en eventos oficiales en el extranjero como el Atacama Xtream 100 millas

La publicación en Noticias de las trampas del ultramaratonista Daniel Almanza, ha trascendido a nivel internacional y han llegado hasta nuestra redacción, testimonios de deportistas que han sido testigos de sus mentiras.

Escribimos este artículo, porque después de haber publicado el engaño, hemos recibido un sin fin de comentarios en pros y contras. De hecho esta publicación en facebook tuvo cerca de 200 mil alcances, con poco más de 7 mil comentarios al respecto.

El 90 por ciento de los comentarios critican la actitud de Daniel Almanza y un 10 por ciento lo defiende.

Desde Argentina llegó el testimonios de Tano Isola, un habitual ultramaratonista que corrió en el 2015 la Carrera Atacama Xtream 100 millas. Esta es su historia.

“Por el kilómetro 130, cuando faltaban 30 para terminar la carrera, lo pasé (Daniel Almanza) iba caminando con lo último, envuelto en una manta térmica porque no daba mas, le pregunté cómo iba, que si estaba bien y me dijo que iba a llegar así, no lo vi mas, y faltando unos 7 kilómetros ya en el pueblo de Atacama, lo volví a pasar, caminando y peor de antes.

Y como ya venía de largas horas en el trayecto, me dije, qué estoy alucinando, que lo vuelvo a ver, no entendía nada y me dice: no me viste cuando te pasé y dije, este de donde salió, obviamente después quedó más que claro que se había ayudado de alguien y lo habían dejado por delante mio y faltando 5 kilómetros lo volví a pasar así que ya las trampas vienen desde aquel año”, relató Tano Isola.

Mentir en el deporte no está bien, y menos en un sector como el ultramaratón donde el esfuerzo es descomunal y cada metro se sufre. El mundo del Trail es muy celoso, pocos entran en ese círculo, porque no es fácil, porque allí cada gota de sudor cuenta y se sienten engañados y desilusionados por alguien como Daniel Almanza que busca otras cosas más allá de una nueva marca o un nuevo éxito deportivo, es un tramposo.