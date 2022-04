Derbez declina invitación de AMLO

El actor Eugenio Derbez agradeció la invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador para aclarar sus dudas con relación a la construcción del Tren Maya, la cual surgió como respuesta a la campaña Sélvame del Tren, en la cual participaron miembros de pueblos originarios, científicos, activistas y celebridades como el productor y Natalia Lafourcade, entre otros.

“Este es el camino, el diálogo, qué bueno que rectificó”, dijo Derbez en entrevista con Ciro Gómez Leyva tras la invitación que lanzó el presidente en su conferencia “mañanera”.

Y añadió: “Efectivamente vimos que el presidente López Obrador hizo el favor de invitarnos a dialogar con él, cosa que nos da mucho gusto porque creo que este es el camino, habernos descalificado en un principio creo que no llevaba a ningún lado. El camino siempre será el diálogo y agradecemos que en esta ocasión haya entendido que no estamos en contra de él”.

De la misma manera, el también comediante celebró que el presidente rectificara sobre los señalamientos de que los famosos “eran pagados”. “El habernos descalificado desde un inicio no llevaba a ningún lado y agradecemos que haya entendido que no estamos en contra de él; qué bueno que rectificó porque no nos están pagando”, aseguró.

Sobre la invitación explicó que “estamos abiertos, pero creemos que ir a Palacio a platicar con él no sería el camino correcto porque ni él es experto ni nosotros”.

Conjuntamente, dijo que prefieren que no les digan “que todo va a estar bien” sino que los científicos que los contactaron a ellos y los que asesoran al presidente discutan en el “lugar” -refiriéndose a la Selva- “y no a miles de kilómetros”.

Sin embargo, horas más tarde el presidente López Obrador descartó reunirse con ambientalistas, expertos y artistas en la zona donde se construye el tramo 5 del Tren Maya, aunque puntualizó que, si la reunión se lleva a cabo en el lugar, nombrará a un representante, pues él no está dispuesto “a seguirles el juego”.

“Yo voy a nombrar de representante, porque quieren que yo vaya allá, pues mejor que me representen los del ejido. Les voy a mandar una carta a ellos para ver si me quieren representar y atiendan a los ambientalistas reales o falsos, que sean los mismos campesinos”, señaló Obrador

Y agregó: “ellos tienen un propósito politiquero. Entonces pues no voy yo a hacerles el juego. Si vienen aquí, los famosos, aquí los atendemos, aquí habló con ellos”.

La controversia entre los artistas y el mandatario mexicano surgió el pasado 22 de marzo, cuando famosos como Derbez, Rubén Albarrán, Kate del Castillo, Saúl Hernández y Ana Claudia Talancón, solicitaron a través de un video se detuviera la construcción del tramo 5, pues de acuerdo con sus declaraciones, la modificación de la sección que va de Tulum a Cancún causaría estragos en una gran parte de la selva y afectaría a los habitantes de la zona.