Presentarán queja ante la DDHQ por caso de Valeria

Noticias

Ante las omisiones de la fiscal al frente del caso de Valeria, víctima de acoso sexual en la modalidad de digital, así como por violencia de género, se presentará una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro y se iniciará el proceso correspondiente ante la visitaduría de la Fiscalía General del Estado, órgano de control interno que depende la Auditoría Superior de la Federación; así lo dio a conocer la activista Mayra Dávila Alvarado de Adax Digitales.

Lo anterior luego de que no se pudiera llevar a cabo la audiencia inicial, al no presentarse el presunto agresor ya que no se le pudo notificar; tema en el que señaló, se advirtió a la fiscal que este se podría sustraer de la justicia mexicana, ya que es de nacionalidad uruguaya.

“Al no poderse citar no se aperturó la audiencia inicial, se presentó su abogado particular porque a él también se le notificó de esta audiencia, pero sólo refirió que no localizaba a su cliente”, destacó al informar que ante esta situación se obtuvo de parte de la juez una orden de aprehensión para poder presentarlo ate el juez e iniciar el juicio en su contra.

La activista explicó que se buscó que le retiraran el pasaporte al agresor, ya que había antecedentes de que no acataba las medidas de protección que se le habían otorgado a la víctima; además de que no se adoptó ninguna otra medida de cautela durante el proceso, como decretar un arraigo o enviar una alerta a migración en la que se dé cuenta de la investigación que enfrenta el presunto agresor por violencia de género.

“La queja es contra la fiscal, ella es la que tiene que respondernos por esto, es la que estuvo a cargo, que se responsabilice de la omisión que hubo y que hoy tiene sin acceso a la justicia a Valeria (…) Vamos a presentar una queja ante la visitaduría de la Fiscalía y también ante derechos humanos, por una parte es llamar a juicio al agresor y por otra que los fiscales y autoridades competentes se hagan responsables de la falta de acceso a la justicia que tenemos las mujeres”, refirió.

Acompañada por la madre de Valeria e integrantes del colectivo, se exigió que se le brinde acceso a la justicia a la joven, se garantice una reparación del daño, que incluya que pueda costear su tratamiento médico y psicológico, ya que fue despedida de su trabajo, por el acoso que recibía y su familia recibió denuncias por parte del presunto agresor.

De esta manera, se precisó que tras aceptarse la orden de aprehensión, se echarán a andar otras herramientas jurídicas para localizar al agresor, quien filtró fotografías íntimas sin su consentimiento.