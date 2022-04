Desaprovechado el potencial eólico de Querétaro

El parque eólico en Huimilpan no opera por amparos y decisiones del gobierno federal acusó el diputado Antonio Zapata.

Por Sergio Hernández

Noticias

“No opera porque es un tema de legislación, es un tema de amparos, es una lástima que por una decisión y una visión del Gobierno Federal perdamos la oportunidad, no sólo de generar empleos sino de generar energía limpia no contaminante aprovechando los vientos que tiene Querétaro, es un estado con vientos que nos daría la oportunidad de tener muchos más parques eólicos, así como que podamos construir los parques fotovoltaicos aprovechando el sol, me parece que lo mejor es que rápidamente se resuelvan los litigios pendientes para que pueda funcionar”.

Y ante la amenazas de los legisladores panistas dijo: creo que estamos en un momento en el que tenemos que buscar lo que nos une, qué es lo que necesitamos como país, entender y escuchar al grupo MORENA, entender escuchar a Movimiento Ciudadano, a todas las fuerzas políticas, pero trabajar a favor de lo que nos une, no podemos seguir denostándonos, criticando.

Tenemos, dijo, que respetar y entender y aceptarnos como somos, entonces, creo que el llamado que tiene que hacer Acción Nacional y mis compañeros diputados federales que han sido afectados por esta campaña que desgraciadamente se orquesta a los altos niveles de MORENA tiene que tener un alto para volver el respeto y a la convivencia entre mexicanos y mexicanas.

La verdad yo no puedo ver a un periodista y decir, “me hace cuestionamientos muy fuertes no te concedo una entrevista”, “me caes muy bien a ti sí te voy a conceder una entrevista”. Siempre mi respeto y admiración a todos, pero no les puedo juzgar por ningún concepto, al contrario, facilitarles el trabajo y así nos lo tenemos que facilitar a los abogados litigantes, a las y a los diputados, pero a todas las personas que convivimos, al final de cuentas somos mexicanos y estamos viviendo en este país y le apostamos a este país, tenemos que respetarnos y entrar a un dialogo en donde no tratemos de ganar, vayamos a construir porque si vamos a buscar a ganar siempre vamos a tener un perdedor, y cuando hay un perdedor hay un ofendido. Hoy vamos a buscar cómo ganamos todos.

Para finalziar y al referirse a la renuncia de la diputada Selene Salzar a la fracción de Querétaro Independiente, dijo que el PAN no esta sobre-representado “al final de cuentas trabajamos y fuimos en alianza, fue una candidatura común, entonces hoy no te puedo decir que hay una sobrerrepresentación porque al final de cuentas estamos trabajando todos Unidos, no estamos violando ninguna ley”.