Paul Stanley regresa a su trabajo

PAUL Stanley supera crisis de salmonelosis.

El pasado miércoles, Paul Stanley sorprendió a sus seguidores con una fotografía desde un hospital de la Ciudad de México, donde fue ingresado de emergencia y sin dar más detalles, el conductor de ‘Hoy’ no perdió el sentido del humor que lo caracteriza.

Al día siguiente, Paul se enlazó al matutino de Las Estrellas y reveló su diagnóstico: “Me detectaron una variante de salmonelosis… Me detectaon que tengo las plaquetas bajas, se preocuparon los doctores y no me dejaron salir”, expresó.

Paul Stanley regresó al foro 16 de Televisa San Ángel, confirmando que ha superado la crisis de salud que lo aquejó.

El hijo menor de Paco Stanley (qepd), fue muy bien recibidio por sus compañeros del programa y dijo estar contento, ya que, los extrañaba, pero lo que más extrañaba era trabajar.

Recordemos que Paul Stanley se comprometió con su novia Joely Bernat, por lo que la pareja podría llegar al altar muy pronto, algo que el presentador veía imposible.