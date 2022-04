10 mdp para rehabilitación de bordos, anuncia SEDEA

Tina Hernández

Se espera que temporada de estiaje sea “corta”, Rosendo Anaya

Ante la temporada de estiaje que se vive, las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de Querétaro (SEDEA) confiaron en que esta sea corta y tenga afectaciones leves en cultivos y cabezas de ganado, no obstante ya se trabaja en un programa de rehabilitación de bordos por 10 millones de pesos por parte del Poder Ejecutivo.

Para crecer la bolsa económica, las autoridades de la SEDEA buscan que las administraciones de los municipios destinen recursos para crecer la inversión para la captación de agua.

El titular de la SEDEA, Rosendo Anaya Aguilar expresó que aunque son buenas las lluvias que se presentaron en los últimos días, aún son insuficientes para garantizar el abasto de agua durante el año, no obstante esperan que las precipitaciones de este año sean similares a la temporada de 2021, que permitió la recarga de las presas y bordos al 100 por ciento.

“Respecto a la sequía ya hemos visto en algunos puntos aquí en la Ciudad de Querétaro, en algunos puntos del sur, donde ha comenzado a llover, la verdad ha sido muy poquito todavía, eso todavía no mitiga lo que se viene en la temporada de secas, pero ya estamos viendo las primeras lluvias, nosotros esperamos que ya en próximas fechas eso siga contribuyendo a la recarga de las presas, que hoy afortunadamente en este momento la gran mayoría todavía tiene gran cantidad de agua que todavía permite el riego y para los animales”.

Rosendo Anaya Aguilar compartió que aún no se ven estragos por la temporada de calor, pues aunque ya llegaron las altas temperaturas las presas y bordos se encuentran al 51 por ciento de su capacidad, de acuerdo con la Comisión Nacional de Agua (Conagua).

Es de recordar que en 2021, 19 mil hectáreas de cultivos sufrieron daños por fenómenos climáticos, pertenecientes a 9 mil productores en los 18 municipios del estado.

“Hasta ahorita no, afortunadamente no hay reporte de que haya pérdida de cabezas de ganado en uno u otro municipio, afortunadamente los ganaderos aún no reportan perdida de cabezas de ganado a consecuencia de la sequía”.