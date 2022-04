Pioneros del grafiti en Querétaro: el Elex

POR FRANCISCO IVÁN HIPÓLITO ESTRADA

HISTORIADOR

A decir de Alex León, el Elex, el grafiti en Corregidora comenzó con las pintas de los “rockers” a finales de la década de los 80 y principios de los 90. Él mismo, junto a sus amigos Nico y Francisco, inició pintando calaveras aztecas y mensajes políticos en su barrio de El Pueblito como una declaración abierta de que ese espacio les pertenecía. Eran todavía muy jóvenes y no tenían idea de qué representaba un crew o un tagger, además de que ignoraban que el grafiti como lo conocemos hoy estaba dando sus primeros pasos en varias partes del estado.

Del mismo modo, la relación de Alex con el skate fue completamente independiente al famoso grupo de la colonia Álamos, pues tanto él como sus amigos conocieron este deporte por medio de los X Games que podían ver en televisión debido a que los padres de Francisco (Baik), contaban con antena parabólica y fue así como aprendieron sus primeros trucos, aunque solo contaban con patinetas anchas de doble lija, muy populares entre los niños de los 90.

Sin embargo, no pasaría mucho tiempo para que Elex y sus amigos se percataran de que lo que estaban haciendo no era algo tan exclusivo. Fue entre 1994 y 1997 que en la secundaria de El Pueblito, Alex quedó impresionado cuando vio por primera vez al Eclipse (Chino), haciendo trucos con una patineta profesional, mientras que a la par se enteró de que el Willi, un vecino del barrio de Zapata, practicaba skate callejero desde los años 80 sobre una patineta tipo Snake. Paralelamente, notó que las bardas del municipio de Corregidora se llenaban con pintas distintas a las de los rockeros y fue entonces que crew´s como: la OFP, ALPC, 34S, GERS y MFW, hicieron presencia, mientras que grafiteros como: Enter, Serko, Seis, Russel, Eclipse y Kaske, comenzaron a destacar. Así pues, siguiendo esta misma dinámica, Alex inició su propia agrupación de grafiti junto a sus amigos: la AN, aunque más tarde se integraría a la DAT, TAW, GBS, GMO, SP y GRS.

Para 1997 ingresó al Cobaq 3 y fue ahí en donde conoció a un sinfín de grafiteros, pues para ese momento, el graf se encontraba en auge y los movimientos tanto de la ciudad de Querétaro como de Corregidora y El Marqués estaban conectados. De este modo, estableció relaciones con artistas urbanos como: Acid, Dret, Nose, Sise y Sonico, además de otros tantos que comenzaron a frecuentar Corregidora debido las exposiciones y concursos de grafiti y skate o por las tocadas y otras actividades contraculturales que desde tiempo atrás venían gestando personajes como Elton de El Pueblito y Toño Rasta de Santa Bárbara.

Hacia finales de los 90, Alex dejó atrás el skate, pero tanto el grafiti como la música se volvieron parte fundamental en su vida. Luego de una breve estadía en la Ciudad de México, en 2001 regresó a Corregidora y se integró como guitarrista a un proyecto musical del cual más tarde se desprendería una de las bandas pioneras del Reggae en Querétaro: Verde Olivo. Por otro lado, comenzó a trabajar como rotulista para algunas empresas coincidiendo incluso con su entrañable amiga Berenice, la Falsa. Más tarde estableció su propia empresa de publicidad e impresión, misma que se mantiene activa hasta hoy.

Tras la desintegración de Verde Olivo en 2005 y Junkunus en 2006 (proyecto que había derivado de los “Olivos”), el Elex se enfocó en nuevas aspiraciones musicales con miras a producir un sonido Reggae Dub Stepper al estilo del inglés: Zion Traine. De este modo, en 2010, participó como gestor y promotor de este tipo de eventos en el estado en compañía del francés Amonrani. Para 2012 culminó su licenciatura en Comunicación y finalmente, en 2013, inició el proyecto “Masalla Dubkillah” con el objetivo de difundir la cultura Sound System jamaiquina en Querétaro.

Con el proyecto Masalla, Alex ha logrado producir dos álbumes en los cuales se han involucrado productores de talla internacional, incluyendo a Zion Traine, quien desde un principio inspiró su carrera. Además de ello, ha logrado presentarse en países como: Panamá, Costa Rica, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Estados Unidos, Francia, Nepal e India.

Actualmente, el Elex continúa al frente de su empresa de publicidad, misma que considera un legado de su paso por el grafiti, trabaja, además, en su tercer EP como Masalla Dubkillah y ha comenzado un nuevo giro que consiste en la producción de corte de vinilos de acetato, 7”, 10” y 12” en 33RPM y 45RPM, para los amantes de este formato musical.