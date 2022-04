Esperan participación de 40 equipos en ROBOUAQ

Por Jahaira Lara

El evento se llevará a cabo el próximo 19 y 20 de mayo, ante la pandemia esta edición se llevará a cabo entre el alumnado de la UAQ

El próximo 19 y 20 de mayo se llevará a cabo el Concurso Nacional de Robótica (ROBOUAQ 2022), que en esta edición y ante las afectaciones generadas por la pandemia, únicamente se desarrollará entre el alumnado de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

Para esta edición, en la que se trabaja de manera conjunta con la International Society of Automation (ISA) Sección Estudiantil UAQ y el Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Rama Estudiantil UAQ, se contemplan cuatro categorías, cada una de éstas con diversos criterios de competencia y calificación, donde se espera una participación aproximada de 40 equipos.

Así lo destacó el coordinador del certamen, José Luis González Córdoba, quien precisó que esta práctica que forma parte de las actividades del CONIIN, se realiza con el objetivo de promover las capacidades de los estudiantes y fomentar el desarrollo de la inteligencia artificial para la solución de problemáticas sociales actuales.

En la competencia podrán participar alumnos de bachillerato y estudiantes de la propia Facultad, quienes deberán inscribirse antes del 16 de mayo; los ganadores recibirán premios en efectivo, así como kits de materiales para el desarrollo de sus proyectos.

Entre las categorías destaca “Robot Balancín Autónomo”, donde los estudiantes deben completar el circuito en el tiempo más corto, mientras el robot se mantiene equilibrado; “Robot Laberinto Minimouse”, que consiste en diseñar y construir un robot capaz de recorrer un circuito en el menor tiempo posible, dentro de un tiempo máximo establecido y finalmente posicionarse en el centro del circuito, evitando el contacto con las paredes del mismo.

Por otra parte “Robot Soccer (control remoto)”, donde se enfrentan dos equipos de robots a control remoto, cada uno compuesto de dos robots de desplazamiento libre, donde uno de estos conduce el balón y el otro protege su portería; además de “Robot mini sumo (control remoto)”, que consiste en diseñar y construir un robot que enfrente a otra en una arena de combate, por medio del empuje entre ellos hasta que uno de los dos salga de la arena.