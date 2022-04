Guerreros Kida, una cuenta de redes sociales que enseña defensa personal a mujeres

Por Daniela Montes de Oca

Si sales al trabajo, puedes desaparecer; si sales a estudiar, puedes desaparecer; si sales a la papelería, puedes desaparecer; si sales a una fiesta, puedes desaparecer; si te quedas en casa, puedes ser violentada o puedes desaparecer; este es el día a día de una mujer en México, y es por ello que entre todas nos hemos dado consejos para poder sobrevivir.

Si tú que eres hombre estás leyendo esto, te pregunto ¿alguna vez has pensado qué ponerte porque sabes que si lo haces de cierta forma te podrían desaparecer, toquetear, ofender, abusar, matar…?; o en lugar de pensar qué transporte te conviene por el tiempo que haces, ¿te imaginas tener que elegir el menos inseguro?; ¿te has puesto a elegir la ruta por donde no está el hombre que te acosa, para no pasar por un mal momento?, lo más probable es que no lo hayas hecho, que ni siquiera te pase por la cabeza, pero esto es el día a día de las mujeres.

¿Entonces qué podemos hacer? Entre mujeres nos hemos pasado tips, consejos, recomendaciones para poder sobrevivir, entre los que destacan: enviar tu ubicación en tiempo real a donde sea que vayas; llevar en tu bolsa un llavero que cuente con: gas pimienta, navaja, lámpara y mucho más, el cual es muy discreto; si vas a pedir un taxi o algo similar, sentarte detrás del chofer para que sea más difícil que haga algo; es mejor gritar FUEGO que AYUDA para que alguien se dé cuenta de lo que sucede; no quedarte de ver sola con un comerciante, primera cita…; si un auto te viene siguiendo correr hacia el lado contrario de cómo circulo; entre muchos otros.

Uno de los mejores tips es seguir en redes sociales a: Guerreros Kida, quienes dan tips acerca de cómo defenderse en diferentes situaciones, por ejemplo: si un hombre es mucho más alto que tú e intenta atacar; si te intentan ahorcar; cómo frenar a alguien violento; una violación; entre muchas otra situaciones comunes en México.

Son tips de defensa personal que pueden hacer la diferencia en salvar tu vida de uno de los muchos agresores que hay en México.