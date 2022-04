Miami a un paso de avanzar

Con la excepción de ese último cuarto triunfal en el tercer partido, Miami Heat ha tenido completamente controlado a Trae Young durante toda esta serie de 1° Ronda. Y anulando los circuitos de anotación y pases del base, han logrado desmoronar a una ofensiva de los Atlanta Hawks que terminó como la segunda mejor de la Fase Regular 2021-2022. El cuarto partido fue una continuidad de ese dominio, con los de Spoelstra quedándose con el triunfo por 110-86 para ponerse 3-1 arriba en el cruce.

Miami sencillamente no le está permitiendo a Young pisar más allá del perímetro. Entrando a este partido, Trae estaba promediando apenas 9,7 penetraciones y 5 puntos por esa via en la serie, en contraste con las 17,3 y 10 de la Fase Regular. Pero este domingo (a pesar de no tener a Kyle Lowry) fueron todavía más allá: Young terminó con 9 puntos y 5 asistencias, mientras que apenas pudo tomar un doble (contra 10 triples) y no obtuvo ninguna falta de tiro (tomó un solo libre, producto de una técnica). Devorado.

RESPIRA NUGGETS

La temporada de los Denver Nuggets se extiende al menos por un partido más. Los de Michael Malone jugaron uno de sus partidos más destacados de la campaña y vencieron a los Golden State Warriors por 126-121. De esta manera, Denver quedó 1-3 en un cruce que ahora regresa a San Francisco, donde el miércoles jugarán el quinto duelo.

La victoria de Denver tuvo dos áreas claves. Por un lado, un Nikola Jokic dominante: 37 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias, 14-21 de campo, 3-5 en triples y 6-6 en libres. Actuación 100% de MVP cuando su equipo más lo necesitaba.

ACTUACIÓN SÓLIDA DE BUCKS

Para vencer al campeón hace falta algo más que realizar un buen trabajo en Fase Regular y los Chicago Bulls volvieron a demostrar que les falta mucho para estar en disposición de competir por buenos resultados en Playoffs. Milwaukee Bucks firmó una actuación sólida, contundente y que se tradujo en una victoria por 119 a 95.

Los vigentes campeones hicieron valer su condición de favoritos con una demostración de su potencial. Milwaukee no tuvo que cambiar un ápice su juego para sumar la tercera victoria y poner la serie 3-1 a favor con la eliminatoria de vuelta a Wisconsin.