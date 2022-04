QUERETANOS EJEMPLARES

Tres taekwondoínes queretanos subieron al podio del Campeonato Mundial de Poomsae 2022 de Corea del Sur

Tres taekwondoínes queretanos subieron al podio del Campeonato Mundial de Poomsae 2022 celebrado en Goyang, Corea del Sur, consiguiendo una participación histórica al sumar tres bronces por conducto de Enrique Luna, Anabell Salmerón y Violeta Chávez; además, la entidad también estuvo representada por la maestra Elena Flores.

El maestro Enrique Luna refrendó el bronce que había ganado en 2014 en menos de 50 años, ahora en la categoría de menos de 60 años, compartiendo peldaño con el estadounidense, Taewon Jung; en tanto que el danés Ky-tu Dang y el coreano Cheol-hee Lee se adjudicaron la plata y el oro, respectivamente.

“Esta medalla significan muchos años de disciplina, constancia y esfuerzo. El nivel ha sido muy alto, pero dimos lo mejor para México, fue una gran experiencia viajar hasta Oriente, ya que es el país donde nace el taekwondo”, señaló.

Por su parte, en la modalidad de tercias, las maestras Anabell Salmeron y Violeta Chávez participaron junto a la mexicana Arlette Carrasco en la categoría de más de 30 años, donde lograron subir al podio en la tercera posición. El oro fue para Corea de Sur, la plata para Estados Unidos y el otro bronce para Brasil

“Esta medalla significa una recompensa a todo el esfuerzo que he hecho durante mucho tiempo, me dedico al trabajo de poomsae desde hace 10 años y es un regalo de Dios por todo el entrenamiento, por todo el tiempo que le he dedicado. Representa el trabajo de muchos años”, señaló Anabell Salmerón.

En tanto que Violeta Chávez también se sintió emocionada al poder traer una medalla para México, y sobre todo haberla ganado en la cuna del taekwondo: “esta medalla significa un cambio, es el comienzo de un sueño que visualicé hace 6 años y que una parte de ese sueño, hoy se hace realidad, es una gran motivación en la cuestión personal y en lo competitivo”, agregó.

Por ahora, Anabell Salmerón se tomará un breve descanso en lo que retoma el rumbo de cara a próximas competencias; de igual manera Violeta Chávez analizará los eventos en los que deberá participar este año; por su parte, Enrique Luna se estará preparando para el próximo mundial, que será en 2024, y tratará de tener presencia en eventos internacionales en este 2022.

Destacar que, durante este Mundial, México cosechó un oro, una plata y seis bronces, un resultado que lo puso nuevamente entre los primeros lugares del certamen.