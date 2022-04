Los 5 jugadores mejor valorados del Querétaro FC

Aunque los “Gallos Blancos” no estén entre los equipos más competitivos de la Liga MX y no figuren entre los clubes favoritos para apostar con el código promocional caliente, siguen albergando una plantilla con algunos de los mejores jugadores del país. Y varios de estos están muy bien valorados en el mercado actual.

Estos son los cinco (5) futbolistas del Querétaro FC mejor valorados según la plataforma Transfermarkt:

Washington Aguerre – 2 millones de euros

El arquero titular del equipo, Washington Aguerre, es también el jugador más valioso del club. Proveniente de Uruguay, llegó al equipo a mediados del año 2021 y no tardó en hacerse una figura importante dentro de la plantilla. A base de sus atajadas, Querétaro FC ha sacado un millonario empate en varias ocasiones, por lo que es muy querido por toda la afición. En la actualidad, cuenta con un valor de 2 millones de euros.

Ángel Sepúlveda – 1.5 millones de euros

Uno de los principales referentes del equipo a nivel ofensivo es Ángel Sepúlveda, quien también tiene una amplia experiencia en el fútbol profesional mexicano, ya que ha vestido las camisetas de Necaxa, Monarcas Morelia, Club Tijuana y Chivas. Su valor es de 1.5 millones de euros e incluso ha sido vinculado como uno de los 5 futbolistas que caerían bien como fichajes para el Cruz Azul, lo que deja claro que su valor no es un problema para que alguno de los grandes equipos mexicanos lo sume a su plantilla pronto.



Maximiliano Perg – 1.2 millones de euros

Un defensor central experimentado es clave para que todos los equipos puedan tener una estabilidad en la cancha, y Querétaro FC encuentra esa figura en Maximiliano Perg, quien tras un paso bastante destacado por Uruguay llegó a México de la mano de Club Puebla y luego pasó a los “Albiazules”. Este futbolista tiene un valor de 1.2 millones de euros y un contrato que lo vincula al club por las siguientes dos temporadas, aunque esto podría cambiar si aparece un buen comprador durante ese tiempo.

Fidel Martínez – 1 millón de euros

El fútbol de Fidel Martínez es diversión y atrevimiento. Sin embargo, en esta etapa de su carrera no se trata de aquel jugador al que se le apodaba “El Neymar ecuatoriano”, sino de un extremo mucho más maduro en su toma de decisiones que sigue albergando una gran producción ofensiva con el balón al pie. Aun así, su juego sigue dejando dribles y gestos técnicos bastante vistosos, por lo que su valor no ha disminuido demasiado desde su punto más alto y se ubica en el millón de euros actualmente. Además, no se descarta que en el futuro salga a otro equipo de México que necesite una pieza de sus características.

Kevin Balanta – 1 millón de euros

Tras dejar grandes impresiones durante sus primeros años como profesional en el Deportivo Cali, Kevin Balanta llegó a México con el sueño de triunfar en la Liga MX. Esto lo haría de la mano del Club Tijuana, aunque allí no obtendría la regularidad deseada y se marcharía al Querétaro FC para disfrutar de una mayor cantidad de minutos y continuar con su progresión. Su valor actual es de un millón de euros, pero sin duda alguna podría aumentar en el futuro.