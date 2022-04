SOY INVENCIBLE

Estoy en mi mejor momento: Saúl “Canelo” Álvarez

A menos de dos semanas de medirse al ruso Dmitry Bivol, por el cetro semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo, Saúl Álvarez lanza la advertencia: No hay púgil capaz de superarlo en este momento. El considerado mejor libra por libra en la actualidad asegura que esa etiqueta corresponde a la realidad.

“Esto es boxeo, pero nadie puede vencerme en este momento, me siento en mi mejor momento”, sentencia el “Canelo”, en entrevista con el portal Boxing Scene. “Y sin faltarle el respeto a otros peleadores. Hay algunos grandes boxeadores, pero me siento en mi mejor momento. Me siento fuerte, en mi mejor forma”.

Aunque es el actual campeón indiscutido de los pesos supermedianos, el tapatío revela que siempre encuentra detalles por pulir de cara a cada combate. “Siempre estamos tratando de hacer algo nuevo en el gimnasio”, asegura. “Tratamos de no cometer los mismos errores que cometí en mi última pelea, así que siempre estamos trabajando en algo”.

Eso explica la intensidad con la que se ha preparado de cara al combate con Bivol, el cual le presenta el reto de subir varios kilogramos para llegar a una de las divisiones más pesadas dentro del pugilismo.

“No vengo al gimnasio diciendo ‘oh, tengo que entrenar porque tengo una gran pelea’. Esto es parte de mi vida”, sentencia. “Este tipo de peleas, este tipo de desafíos, me motivan. Este tipo de peleas, grandes como esta, me hacen sentir motivado”.