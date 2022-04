Bad Bunny entra al universo Marvel

Será el primer latino en protagonizar una película

El famoso cantante puertorriqueño, Bad Bunny, nuevamente se encuentra en tendencia, está vez porque se anunció que entrará al universo Marvel, encarnando a “El Muerto”, el primer superhéroe latino.

Así es, Bad Bunny contará con una película propia adaptada a los comics, así lo anunció Sony Pictures.

La cita está prevista para enero de 2024.

Al respecto, el cantante de Dakiti compartió su emoción por ser parte de Marvel e interpretar a este personaje.

“Es maravilloso. Es increíble. Me encanta la lucha libre. He crecido viéndola y ahora soy un luchador. Por eso me encanta este personaje. Creo que es el papel perfecto para mí, será épico”, dijo el “Conejo Malo”.

Cabe decir que, esta no es la primera vez que Bad Bunny tiene presencia frente a las pantallas, pues fue en 2018 cuando debutó con el filme “Más de un sigo”. Además, durante “Fast & Furious 9”, tuvo una pequeña aparición.

¿Quién es El Muerto?

Juan Carlos Estrada Sánchez, El Muerto, se desprende del universo de Spider-Man, quien es un luchador que hereda sus poderes por sus ancestros a través de la máscara, teniendo superfuerza y resistencia.

En la cinta, El Muerto debe mostrar su valentía frente a El Dorado, otro luchador.

Durante el proceso de volverse más fuerte y digno de portar la máscara, El Muerto se llega a topar con Spider Man

El anunció se dio en la celebración de la ComicCon en La Vegas, en donde también confirmaron una nueva secuela de Cazafantasmas, además de anunciar la tercera película de la saga Venom.