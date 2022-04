Barcelona no contratará a Haaland

Joan Laporta terminó con los rumores que colocaban al delantero noruego, Erling Haaland, en el Barcelona, y es que previo a una junta con los directivos del equipo culé, se acercó a tomarse fotos a los fanáticos que estaban esperándolo.

Mientras convivía con los aficionados, un joven le pidió que fichara al killer del Borussia Dortmund, sin embargo, Laporta no dudo en responderle que no. “Haaland no, es muy caro”, dijo el presidente del equipo dirigido por Xavi Hernández.

Y es que a pesar de estar interesado en un delantero para la próxima temporada, los reportes indican que el Barcelona intentará realizar el traspaso de Robert Lewandowski, con quien ya han tenido contacto en las últimas semanas.

Asimismo, Laporta le mandó buenos deseos a Pep Guardiola previo a la Semifinal de la Champions League ante su máximo rival, Real Madrid, y es que es bien sabido que el directivo blaugrana tiene una gran amistad con el estratega del Manchester City. “Pep es un buen amigo y le deseo lo mejor”, mencionó.