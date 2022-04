Arranca modelo de economía circular en cadena institucional

Sedesu refuerza impulsos para la mitigación del cambio climático y la descarbonización de la economía.

Por: Mercedes Cortés

El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio del Prete Tercero encabezó el arranque del modelo de economía circular en su cadena institucional en el Tec de Monterrey en presencia del Presidente del Clúster Automotriz, autoridades educativas y representantes del sector industrial.

En su mensaje, Del Prete Tercero celebró la articulación de las cadenas industrial, institucional, académica, gubernamental y la sociedad organizada en un nuevo ejemplo de política adherida al concepto de la triple hélice.

“Este es un modelo que está marcando política pública en el estado.

“Es un ejemplo adicional de esta triple hélice que tanto orgullo nos ha dado a Querétaro”, señaló.

Y agregó que las políticas, programas y acciones de la Secretaría de Desarrollo Sustentable se encuadran sobre dos vertientes: la mitigación del cambio climático a través de un modelo de economía circular y la descarbonización de la economía, a la que describió como un paso necesario.

“Es algo que tenemos que abrazar desde la institución. Por eso estamos lanzando la cadena institucional para que cada quien desde nuestra trinchera trabajemos para incluirnos en esta cadena.

“La segunda vertiente de la agenda ambiental es la descarbonización de la economía porque hacia allá vamos. Querétaro no puede estar abstracto de esta necesidad. No es una tendencia, no es una moda, es una necesidad”, aseguró.

En su intervención, Cristian Reyes Méndez, Rector de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui se refirió al contexto como una oportunidad de transición hacia un esquema económico que cuide del medio ambiente, en tanto, “actualmente la mayoría de las actividades productivas de las naciones operan con base en un modelo de economía lineal es decir, los estados explotan recursos naturales para fabricar productos y cuando éstos productos dejan de ser útiles, simplemente son desechados”.

La economía circular, en contraste, —indicó— se basa en tres principios básicos: la reducción de la cantidad de desechos, la promoción del reciclaje y la regeneración de de la naturaleza.

Vale destacar que como parte de ésta política este año se realizarán talleres de seguimiento para revisar la implementación de las iniciativas circulares y los resultados obtenidos, los participantes son los municipios de: Querétaro, Landa de Matamoros, Jalpan de Serra, Colón, San Juan del Río, El Marqués, Ezequiel Montes, Cadereyta de Montes, San Joaquín, Tequisquiapan y Tolimán. Así como cuatro universidades: UTEQ, ITQ, UNAQ, UPSJ; las dependencias estatales: SEDESU, SEJUVE y SEDEA; además de CANACINTRA SJR, Aerocluster, Cluster Automotriz y de Plásticos, FECAPEQ, REMSA y Fundación Cristina Cortinas.