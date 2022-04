Instalan primer Think Tank Internacional de Turismo

El turismo en Querétaro aporta el 23 por ciento de los empleos totales en el estado, cifra que se espera fortalecer.

Por: Mercedes Cortés

Noticias

Con objeto de fortalecer alianzas estratégicas entre el sector público y privado mediante redes de acción para el turismo, la Secretaria de Turismo en el estado, Mariela Morán Ocampo encabezó la instalación del primer Think Tank Internacional de Turismo en Querétaro: “Nuevas tendencias internacionales para llevar el turismo al siguiente nivel”.

Querétaro —expuso— tiene un ecosistema altamente competitivo con 40 parques industriales, 1 mil 500 empresas con capital extranjero; 60 instituciones de educación superior; 40 centros de investigación y desarrollo.

Lo que, entre otros factores, lo convierte en el estado con mayor atractivo para la inversión y el tercero en el país en competitividad económica, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, (IMCO).

En este entorno, el turismo aporta el 23 por ciento de los empleos totales registrados en el estado y aporta el 22 por ciento del PIB estatal; añadió la titular de SECTUR, Mariela Morán Ocampo.

“Todo esto, adicional a la alianza que debemos de tener entre academia, empresas, organismos internacionales, sociedad organizada y teniendo esta gestión y marcos jurídicos adecuados podemos llegar al siguiente nivel, como lo ha instruido nuestro Gobernador”.

Este primer Think Tank internacional de turismo contó con la participación de exponentes como Óscar Rueda García, director de la Oficina de la Presidencia Ejecutiva del Banco de Desarrollo de América Latina quien habló de los financiamientos para proyectos turísticos sustentables por medio de ésta institución y señaló a Querétaro como uno de los estados más atractivos de México.

“Había tenido oportunidad de visitar México en varias ocasiones, pero hoy que estoy en Querétaro, me encuentro con una sorpresa muy positiva. Aquí no sólo encontré México. Encontré algo muy especial dentro de México. Aquí encontré la riqueza colonial e histórica, su belleza arquitectónica, y el hecho de que es un producto integrado, no sólo una gran ciudad, es un estado que tiene el lujo de decir que tiene seis Pueblos Mágicos, que lo hace uno de los estados más atractivos de México”, sostuvo.

En medio del camino hacia la recuperación económica del sector, la Secretaria de Turismo, Mariela Morán Ocampo afirmó además que se han establecido una serie de encuentros con prestadores de servicios turísticos, en los cuales, se detectaron oportunidades en la profesionalización en razón de mejorar el trato final con el cliente.

“No nada más cumplir con las expectativas del cliente, del visitante, del turista sino superar esas expectativas y ahí es cuando podemos lograr esta repetición de negocio, entonces todo lo que nosotros estamos haciendo, como bien nos lo pidió el Gobernador es poner las condiciones adecuadas para que el sector pueda vender más”, especificó.

Asimismo, aseveró que en la ruta por dar impulso al turismo desde los enfoques de inclusión y sustentabilidad se trabaja en el análisis de data y estrategias de articulación interinstitucional e intersecretarial.

Al encuentro asistieron Maximiliano Mauvecín, secretario general de la Federación Sudamericana de Turismo (FEDESUD); Juan Francisco Maqueda, fundador y CEO de la Agencia de Marketing Integrado LATAM One Full Agency; José Carlos Santiago, presidente y fundador del Grupo Editorial Excelencias y Vicepresidente de la Academia Iberoamericana de Gastronomía; José Antonio Vidal, presidente de la Organización Mundial de Enoturismo; Mohamed Taleb Omar, asesor diplomático de la Organización de las Naciones Unidas y responsable de turismo y agenda 2030; Antonio Santos del Valle, vicepresidente de la Junta de Miembros Afiliados a la Organización Mundial de Turismo; José Rolando Méndez, director ejecutivo del Patronato Rímac y Cite Industrias Creativas de Perú, quienes estuvieron participando de manera presencial.