Quiero ser senador pero espero los tiempos GV

Al coordinador de los diputados del PAN, Guillermo Vega, le interesa saltar al Senado en 2024, sin embargo, pidió no adelantar los tiempos.

“Me gustaría sí, pero no hay que adelantarse, sabemos que si somos parte de un partido hay que ser institucionales, respetar los tiempos y no hay que perder de vista que tenemos un gobernador que tendrá, como jefe político, que ir marcando la pauta de cómo y cuándo podremos ir todos sentados a dialogar sobre las responsabilidades”.

Detalló que quién aspire a ese cargo —como en su momento lo hizo Roberto Sosa— tiene que tener conocimiento legislativo, tener conocimiento de la situación y problemática que hay en los 18 municipios y sobre todo experiencia, carrera y currículum partidista.

“Podría ser que yo entre en algunas clasificaciones, no lo digo por mí, sino que es algo que ya varios senadores que han estado en este estado lo han hecho bien, han cumplido y tienen este tipo de características, sin embargo, ahora es tiempo de trabajar y de cumplir porque apenas llevamos seis meses en el encargo”.

“Si no nos ponemos a trabajar, en platicar mucho, dialogar mucho y repetir los modelos de trabajo con miras de las elecciones desde luego que eso es un riesgo cada tres años, hemos visto, en otros estados: Jalisco y Nuevo León, cómo distinguidos miembros del PAN se han ido con el partido Movimiento Ciudadano, porque no se da el diálogo y la comunicación interna en los partidos y cuando las dirigencias se cierran, no escuchan y no integran hay rompimientos”.

Sin embargo dijo: no nos debemos equivocar, es momento de privilegiar el trabajo, pero también la unidad del partido y el hecho de que haya adelantados o destapados puede generar una división anticipada; debemos tener mesura, inteligencia y hay que entender que no hay garantía de que Acción Nacional en dos años tenga los mismo resultados que tuvo, ojalá que tengamos mejores, pero podemos tener otros diferentes.