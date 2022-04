Ana Bárbara aclara si demandará a José Manuel Figueroa

La cantante Ana Bárbara se sinceró sobre el reciente conflicto que mantiene con José Manuel Figueroa por los derechos del tema ‘Fruta prohibida’.

Durante la conferencia de prensa que ofreció para hablar de sus próximos conciertos y proyectos, la cantautora recalcó que ese sencillo está debidamente inscrito con las autoridades pertinentes.

“Esa canción de ‘Fruta prohibida’, específicamente la manzana de la discordia, si la escribí y sí está registrada desde… prácticamente desde el año que la escribí, que fue el 2004 […] sí está registrada la canción, perfectamente tuve una disquera que me cuidó y me protegió, lo cual agradezco, ya no estoy ahí, pero mucho de mi catálogo está ahí, tengo todo en Indautor (Instituto Nacional del Derecho de Autor), está clarísimo y está perfectamente bien el 100% de esa obra registrada a mi nombre porque yo la escribí”, manifestó.

Acto seguido, la cantautora mexicana dijo desconocer los motivos por los que su expareja comenzó a decir que el tema también era de su autoría.

“El caso en el remoto caso que hubiera un daño más… como que al principio que salió el chismecito si como que dije ‘qué flojera tener que ir a aclarar las cosas por la vida’, pero específicamente esta ¿por qué sale ahora?, no tengo ni la menor idea que lo comente él, yo creo que alguna situación que le hace ruido, lo que le gustaría, pues es que está bonita la canción, a mí también me hubiera gustado haber compuesto Amorcito corazón, no la hice”, declaró.

Al respecto de tomar acciones legales contra José Manuel por los señalamientos que ha realizado en su contra, Ana Bárbara comentó: “Hacer una acción legal no, porque te voy a decir una cosa, creo que lo más claro que tengo es la credibilidad en mi trabajo, a parte lo mío está perfectamente bien documentado, registrado, avalado y protegido por fortuna, porque imagínate (si no)”.

Y ante la duda de los periodistas sobre si finalizó su relación sentimental con Figuera de forma conflictiva, la artista dijo: “Si me dijeras qué realmente quiere, como dices tú, ya son varias cositas, realmente no sé, yo creo que esa pregunta se la tendrían que volver a hacer al joven, al señor… no hubo ninguna situación, te cuento que tampoco escribimos ninguna canción nunca juntos”.

Por otra parte, Ana Bárbara se solidarizó con Ángela Aguilar tras la polémica de su romance con Gussy Lau, compositor 15 años mayor que la joven, y sin dar gran importancia al escándalo señaló que este tema no afectará su carrera.

“Yo mando luz a todos los seres humanos, y en especial a mi niña que la amo y que seguramente, como ser humano sabrá salir adelante, está carrera es de muchos dimes y diretes, pero hay que irte con tu trabajo digno, a presentarle al mundo, al púbico, a los fans, a la prensa, lo mejor de ti, que es tu trabajo, esa es tu carta de presentación”, expresó.