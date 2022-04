Grettell Valdez reaparece tras operación

La actriz Grettell Valdez reapareció frente a los medios de comunicación luego de que el pasado 19 de enero se sometió a una cirugía donde le amputaron parte de su dedo pulgar, debido a que le detectaron un virus con posibilidad de convertirse en cáncer.

A poco más de tres meses de haberse operado, Grettell manifestó que se encuentra perfectamente bien, aunque debe de seguir en tratamiento para evitar complicaciones.

“Ya sé, mi dedo, sí, ¡qué bárbaros!, ya casi me mochaban la mano, o sea, ¡qué les pasa! …”, manifestó la artista de 45 años ante las primeras preguntas de la prensa.

Posteriormente, Valdez contó parte del proceso que vivió tras enterarse de la enfermedad que le aquejaba.

“La verdad sí me llevé un gran susto… sí me asusté muchísimo, como se los platiqué, fue un gran éxito la cirugía, estuve rodeada tanto de mi cirujano como el oncólogo, la verdad que lo hicieron increíble y mi cirujano hizo una belleza que casi ni se nota, y bueno, si me cortaron toda la parte de atrás del dedo, no tengo ya la huella, o sea, toda la parte de atrás fue un injerto, me cortaron la cuarta parte de la uña”, detalló.

Asimismo, la protagonista de telenovelas confesó que debe seguir bajo revisión y tratamiento médico para erradicar totalmente su enfermedad.

“Tengo que hacerme 3 tratamientos de un láser, para matar cualquier partícula que haya quedado, para que no me vuelva a pasar, porque realmente hace 5 años fue que detecté un cáncer que yo me lo erradiqué y no pensé que después de 5 años iba a volver a pasar por esto, ahorita ya me hice un láser, me falta hacerme dos láser más y sí voy a tener que hacer quimio, pero es quimio local en el dedo y ya”, contó.

Sin embargo, la actriz manifestó que en este momento se encuentra perfectamente. “La verdad es que ya estoy tranquila, estoy en paz, tanto mis amigos como mi familia, todos, han estado súper involucrados, pero Santino no saben lo que fue, desde el momento de acompañarme a la operación, a todo”.

A pesar de sincerarse con los medios de comunicación, Grettell no quiso aclarar la relación que actualmente mantiene con su esposo Leo Clerc, quien se encuentra enfrentando un proceso legal en su natal Suiza tras ser señalado de fraude. “Ya les dije, ¿qué más les digo?, está todo padrísimo, todo increíble, todo muy bien, todo increíble, ya me voy”, remató.