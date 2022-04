NACIÓ PARA TOREAR

Por José Luis Jiménez

Juan Pedro Llaguno comparecerá hoy en la Feria de Aguascalientes ya como matador de toros

La Feria de Aguascalientes habrá de ser el primer festejo donde el torero queretano Juan Pedro Llaguno, haga el paseillo, ya como matador de toros, luego de haber tomado la alternativa con éxito en la Monumental Plaza de Toros México.

Es como haber conseguido su título y ahora empezar a ejercer su profesión. La de ser torero.

Atrás quedaron muchos años de becerrista desde los ocho años de edad, luego una prolongada etapa de novillero, pero lo que realmente le determinó su futuro fue su etapa cuando viajó a España con boletos de avión regalados por su tío Rodrigo Llaguno y el matador Juan Salvador.

Pero nada sería fácil. Juan Pedro Llaguno entre el 2014 al 2018 tuvo que trabajar de mesero, jardinero y caballista durante su estancia en la Madre Patria. Esa etapa fue determinante para desvanecer cualquier duda sobre su cariño y afición para el toreo.

“El verano del 2014 me fui a España y allí me di cuenta que iba en serio lo de ser torero porque me alejé de mi familia y me di cuenta que tenía que tomar con el debido respeto esta profesión.

Mi viaje me cambió la percepción de todo. En el 2016 trabajé como ginete de caballos, jardinero, en un racho de Badajoz, también fui mesero. Siempre luchando para poder conseguir un sueño que fue el poder estar allá y aprender del toreo.

Llaguno compartió la experiencia cuando era ginete de caballos en el pueblo Viso de Alcor, un municipio de Sevilla donde sus maestros Juan José Huertas y Marco Antonio Huertas, compraron un potro español el cual fui el primero en montar, yo apoyé para domarlo y ahora ese corcel está compitiendo en los mejores Campeonatos de España en doma clásica y al caballo le puso “queretano” en mi honor”, dijo.

Y es que este chaval, de tan sólo 21 años de edad, tiene ángel. Pareciera que a su edad se come el mundo a pedacitos y el plantarse a un toro de más de 500 kilos de peso es algo que lo pone nervioso, pero no es así, sino hasta que da el primer capotazo.

“De hecho yo soy muy espantadizo, pero junto al toro es distinto porque sabes a lo que vas, pasas el miedo, pero te apasiona, el ver que puedes imponerte al temor, superarlo, el sentir el cariño de la gente, el transmitir es precioso e incomparable”.

“El Pana” (qdep) decía que los toreros de antaño sentían el toreo con más pasión y bohemia y que los toreros jóvenes sólo olían a labanda y toman coca cola.

— “El Pana”, era un matador de toros distinto, con otra mentalidad…

Pero los toreros de hoy sabemos que el toro es muy celoso, te hace ver lo que has ido viviendo semana, mes o año, eso al final el toro te lo saca, uno tiene que estar preparado, mentalizado, con el corazón dispuesto a vestir a tu familia de negro para poder triunfar”.

Sobre la nueva generación de toreros que están abriéndose paso en la fiesta brava, Llaguno también opinó.

“Es una época importante para el toreo mundial, es cierto hay una nueva camada de toreros con calidad y me encuentro entre ellos. Estamos ante la presencia de un importante cambio generacional que hace mucho tiempo no pasaba, nunca ha salido una generación completa. Hay gran nivel. Ojalá podamos mover masas, está por llegar una época bonita en la fiesta brava, con el permiso de Dios”.

Juan Pedro Llaguno alternará en Aguascalientes con Paco Ureña, Arturo Saldívar, quienes lidiarán una corrida de Xajay.