Visita presidencial

AMLO apoyará a FIFA para el Mundial 2026, su presidente, Gianni Infantino, estuvo acompañado por Azcárraga y de Luisa

Agencias

El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en Palacio Nacional a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y a Yon de Luisa, titular de la FMF, con quienes se comprometió para los preparativos al Mundial 2026.

“Están iniciando los preparativos para la Copa Mundial de la FIFA 2026; ya no estaré en la presidencia, pero ayudaremos en el tiempo que nos queda para auspiciar la alegría de la gente y fomentar el deporte”, dijo, mediante sus redes sociales.

En el encuentro, participaron el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; el presidente ejecutivo del Consejo de Administración de Grupo Televisa, Emilio Azcárraga Jean, y Yon de Luisa.

La visita de Infantino en gran medida se debe a ultimar detalles para la Copa del Mundo 2026 que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá y donde la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey buscan ser sede.

Posteriormente, se trasladaron al Estadio Azteca para realizar un recorrido del recinto, donde Infantino comentó que “México es uno de los países más importantes en el mapa del futbol mundial, donde no sólo es pasión o religión, sino aún más, es la vida de millones de mexicanos y gente fuera de México”.

“El Estadio Azteca es la catedral del futbol, como italiano te podría decir que es el Vaticano del futbol mundial, es espectacular, se respira no sólo futbol aquí, se respira leyenda más que historia. Cuando piensas los que no han jugado en este campo si eres apasionado del futbol, pero también si no eres apasionado del futbol, la emoción que se ha dado del mundo entero en este estadio es algo único”, agregó.

El mandamás de la FIFA estuvo presente en la Final de Ida de la Concacaf Liga de Campeones entre los Pumas de la UNAM y el Seattle Sounders en el Estadio Olímpico Universitario.