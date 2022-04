Cuñada de Alejandra Guzmán se defiende de acusaciones

LAGUNA recalcó que no ha tenido ningún contacto con Zapata por lo que le sorprendió que la vinculara en los lamentables hechos.

Agencia México

Luego de que Laura Zapata reveló que estuvo a punto de ser víctima de la delincuencia al igual que doña Silvia Pinal y señaló a la esposa de Luis Enrique Guzmán como posible responsable, es que Mayela Laguna ha dado la cara para limpiar su nombre.

Sobre las declaraciones de la reconocida villana de las telenovelas, la cuñada de Alejandra Guzmán explicó: “Lo dijo porque yo recomendé a las enfermeras de mi suegra, o sea, a mi prima, que es la que tiene a las enfermeras y cuidadoras las recomendé, y creo que ellas después trabajaron con Laura Zapata y seguramente ahí le dijeron eso”.

De la misma manera, Laguna recalcó que no ha tenido ningún contacto con Zapata por lo que le sorprendió que la vinculara en los lamentables hechos. “La señora la verdad ni la conozco, le mando besos, el problema ya sabe que es con Mari Loli, y ella lo mencionó en varios lugares, ya ella sabe que es más Loli, y por más que sea mi prima hermana, pues no tiene absolutamente nada que ver conmigo”.

Posteriormente, la esposa de Luis Enrique dejó entrever que ella no estuvo de acuerdo en que su familiar trabajara en casa de doña Silvia. “O sea, yo les avisé que no eran con título, que no estaba padre eso, que no me latía, y ya, y se los avisé a las personas de ahí, y yo ya no supe después lo que pasó. Y se lo dije a mi prima que tampoco estaba de acuerdo, y ya no supe qué fue lo que pasó”.

Finalmente, Mayela Laguna aseguró en entrevista para Imagen Tv que por ahora no mantiene ningún contacto con su prima. “Cuando mencionan mi nombre la empiezo a buscar y ella simplemente no me ha contestado, no ha querido saber de mí, me ha bloqueado, no sé por qué, la verdad, pero así ha pasado, por eso es que también me he defendido en las cámaras”.