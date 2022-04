Frida Sofía lanza fuerte advertencia a La Guzmán

FRIDA Sofía aprovechó las cámaras para enviarle un fuerte mensaje a Alejandra.

Frida Sofía rompió el silencio y envió un contundente mensaje a su madre Alejandra Guzmán luego de filtrarse audios en los que presuntamente la cantante vendió uno de los departamentos que tenían en sociedad.

En entrevista para el programa El Gordo y La Flaca, la influencer dijo desconocer si la rockera realizó alguna transacción, aunque recalcó que la empresa estaba dividida en partes iguales y todo movimiento debe ser autorizada por las dos.

“A mí me consta que tenía la compañía… pero… No puede (vender el departamento) sin mi consentimiento, somos partners (socias), somos fifty fifty (50/50)”, dijo la intérprete.

Ante las dudas sobre si habló con Alejandra con relación a la supuesta venta del departamento, Frida recalcó que tiene mucho tiempo sin tener contacto con la mujer que le dio la vida.

“Yo no he hablado con Alejandra desde hace años, la neta no sé qué decirte, pero a mí no me consta nada de lo que me estás diciendo, no vivo por el $%&# departamento, ni nada, al contrario”, aseguró.

Sin embargo, antes de retirarse del lugar, Frida Sofía aprovechó las cámaras para enviarle un fuerte mensaje a Alejandra, dejando claro que no se tentará el corazón para denunciarla si realizó alguna operación sin su consentimiento.

“Ojalá y no haya hecho nada malo porque aquí en Estados Unidos lo Guzmán no te quita lo criminal”, recalcó.

Tras la entrevista, el reportero de la emisión de espectáculos de Univision reveló que se puso en contacto con el mánager de la intérprete de “Mala Hierba” y la información que le brindó fue totalmente distinta a la que Frida le dio.

“Dice que no quiere ningún problema con Frida Sofía, y que de hecho llegaron a un acuerdo por la venta de este apartamiento con ella, pero Frida Sofía dice que de acuerdo absolutamente nada, que no ha visto dinero […] no descarta emprender acciones legales contra Alejandra Guzmán en Estados Unidos”, manifestó el periodista.