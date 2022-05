Danilo Carrera reacciona a rumores

Danilo Carrera

Agencia México

Danilo Carrera es una de las caras más conocidas en el medio del espectáculo gracias a su trabajo en la pantalla chica, además de que en los últimos meses dio mucho de qué hablar por su vida sentimental.

Precisamente de este último punto, el ecuatoriano fue interrogado por la prensa sobre los recientes rumores con respecto a que su ex, Michelle Renaud, ha iniciado un nuevo romance con su colega Osvaldo Benavides.

“Es como debe ser, cada quien iba a tomar su camino y es lo correcto”, expresó el artista durante su paso por la alfombra roja de la obra Network.

Asimismo, Danilo recalcó que, aunque ahora no tiene contacto con su Renaud, siempre tendrá los mejores recuerdos de la mexicana.

“Pues sí, la prensa obviamente pues cuando tienes de pareja a una mujer tan exitosa, tan bonita, tan guapa, tan querida, y le pones este muñequito de torta al lado, la gente dice ‘es la pareja perfecta’, pero creo que somos… fuimos una pareja bonita en la que crecimos muchísimo y nos dimos cosas padres”, dijo con una gran sonrisa.

Conjuntamente, Carrera manifestó que por ahora no piensa en volver a tener pareja; sin embargo, dentro de sus planes a futuro se encuentra el casarse y tener hijos.

“Pues no lo he pensado eh, ni lo he pensado (tener otra pareja), ¿sabes qué quiero?, pues… casarme, como todo el mundo, yo sí quiero casarme algún día, tener mi familia, creo que sería lo más importante, pero no estoy pensando mucho en eso”.

Finalmente, el intérprete recalcó que en este momento desea disfrutar de su soltería y de sus seres queridos. “Estando soltero tengo mucho más tiempo para mí, más tiempo para escribir, viajar y visitar a mi familia”, destacó.