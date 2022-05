POR CONSUELO GONZÁLEZ DEL CASTILLO

ESCRITORA

Tratando de poner en orden mi librero, encontré un ejemplar que conservo con mucho cariño, se titula: He andado más de la mitad del camino, del doctor José Antonio Núñez Vera, un queretano que ha dedicado su vida profesional a la medicina pediátrica. Su escrito está impreso y encuadernado de forma muy sencilla. Viniendo de él no podría esperar que fuera de otra manera porque entre muchos valores que lo identifican, podría decir que la sencillez es su característica más notable.

De inmediato lo empecé a hojear, lo primero que observé es que ya pasaron 26 años desde que nos obsequió el libro. Enseguida me volvió a atrapar su lectura: “A las cuatro de la mañana del 30 de agosto de 1945, vine al mundo, después de un trabajo de parto normal, vigilado y atendido por mi padre”. Y cómo no iba a ser así, si en ese momento se convirtió en el sexto hijo del Dr. Felipe Núñez Lara, médico gineco obstetra que en esa época y durante más de cincuenta años ganó fama y gratitud en toda la ciudad y sus alrededores. Hoy es recordado no solo porque el Hospital del Niño y la Mujer lleva su nombre, sino también por su historia como gran médico hasta abandonar su ejercicio profesional en 1989 y también por su aporte social con la inauguración en 1951 del hoy extinto Sanatorio Núñez Lara.

Toño, como es conocido, en su libro describe pasajes de su infancia verdaderamente entrañables como su incursión al Instituto Queretano. “Si cierro los ojos me parece remontarme al primer día de clases: Todos vestidos con el clásico y distinguido uniforme marista: zapatos negros, camisa y calcetas blancas, pantalón crema, saco marino y gorra azul con crema con el emblema metálico del colegio al frente…”

Luego hace una reflexión que sin duda alguna sigue siendo de interés general: “En la actualidad el tema de la educación es motivo de un sin número de discusiones, estudios, reuniones, opiniones y comentarios. Tal parece que ésta es una de las necesidades más apremiantes de la sociedad moderna de apertura y aparente progreso. La realidad es que en muchos aspectos ha mostrado una franca decadencia, producto del vacío que deja la ausencia de valores trascendentes…”

De su inclinación por las Ciencias Biológicas cuenta que cuando le preguntaban por qué había seguido la carrera de medicina siempre contestaba: “Crecí en un ambiente de médicos y enfermos, además me interesó mucho porque tiene como fin aliviar los eternos compañeros del ser humano: el sufrimiento, el dolor, la enfermedad…”

El doctor Núñez, se inscribió en la Facultad de Medicina a principios de septiembre de 1963. “Llegué a la hermosa ciudad de Guadalajara, llena de fuentes, con espaciosas avenidas muy arboladas y habitada por gente cordial y amistosa…” Toño narra con fluidez esta etapa de su vida donde durante cinco años se dedicó en cuerpo y alma al estudio para formarse como médico.

Después hizo su internado en el Sanatorio Núñez Lara bajo la supervisión de su padre y de su hermano mayor, Felipe, quien se había convertido en médico ginecólogo obstetra. El servicio social lo cursó en Santa Rosa Jáuregui, para después irse a la Ciudad de México a especializarse como pediatra, profesión que continúa ejerciendo con gran vocación. En otra oportunidad les contaré la gran labor que hace como médico de los niños internados en la Casa de Cuna “Oasis del Niño” desde hace más de cuarenta años.

Junto con su padre quien murió en 1997 y sus tres hermanos médicos, Felipe, Juan y Francisco (QEPD) bordaron una importante historia de reconocidos galenos queretanos que muchos recordaremos y llevaremos siempre en nuestros corazones.